Індекс долара досягнув найвищого рівня за останні два місяці — Finance.ua
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Індекс долара досягнув найвищого рівня за останні два місяці

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Індекс долара досягнув найвищого рівня за останні два місяці
Індекс долара досягнув найвищого рівня за останні два місяці
Індекс долара перевищив позначку 104 у четвер.
За словами аналітиків це має ознаки того, що економіка США може витримати агресивну кампанію посилення монетарної політики Федрезерву, а також критичні заяви чиновників центрального банку спонукали інвесторів зменшити ставки на зниження процентних ставок цього року.
Про це повідомляє Trading Economics.
Останній протокол FOMC також показав, що деякі члени комітету вбачають необхідність подальшого підвищення ставок цього року, тоді як інші очікують, що вповільнення зростання усуне потребу в подальшому посиленні монетарної політики.
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За іронією долі валюта також виграла від попиту на притулок на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо можливого дефолту США: рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що поточні переговори про «стелю» держборгу підвищили ризики того, що уряд може пропустити виплати за деякими своїми зобов’язаннями.
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