Експерт дав прогноз, що буде з курсом долара влітку 2023 року — Finance.ua
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Експерт дав прогноз, що буде з курсом долара влітку 2023 року

Валюта
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Влітку 2023 року курс долара в Україні може ослабнути, гривня ж продовжить зміцнюватися, але за певних умов.
Від чого залежатиме вартість валюти вже найближчими тижнями, розповів економічний експерт Борис Кушнірук, передає 24 канал.
Зазначається, що до знецінення готівкової гривні до долара може призвести планова девальвація національної валюти.
«Якщо це рішення буде відтягуватися до липня, то в червні ситуація з курсом буде така ж, що і зараз», — йдеться в публікації.
Як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться. На його думку, найбільше вартість валюти найближчими тижнями залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.
За іншими прогнозами експертів, курс долара в Україні до початку літа 2023 значно не зміниться навіть у разі зупинки «зернової угоди».
За матеріалами:
УНІАН
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