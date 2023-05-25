Запуск аналога monobank у Польщі відклали "на невизначений термін" — Finance.ua
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Запуск аналога monobank у Польщі відклали "на невизначений термін"

Фондовий ринок
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Запуск аналога monobank у Польщі відклали "на невизначений термін"
Запуск аналога monobank у Польщі відклали "на невизначений термін"
Вихід українського віртуального monobank на польський ринок затримується. Запуск проекту під назвою stereo відкладається.
Про це повідомив співзасновник цифрового банку Олег Гороховський.
«На жаль, через незалежні від нас обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін», — написав він в Telegram.
Він додав, що проект повністю готовий до запуску в сусідній країні, а 24 травня вдалося успішно пройти сертифікацію Apple Pay.
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«Понад 230 000 клієнтів чекають на запуск stereo в Польщі, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб це стало можливим», — зазначив Гороховський.
У листопаді 2022 року власник Універсал Банку, на базі якого створено monobank, Сергій Тігіпко анонсував вихід monobank на ринок Польщі. Який банк виступить партнером, він не уточнив.
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У січні 2023 року з’явилася заява Гороховського. Він повідомив про плани вийти на польський ринок та відкриття передзамовлення. За його словами, насамперед новий банк буде розрахований на переселенців з України, яких на той момент у Польщі було близько 3 млн осіб.
Крім того, творці проекту мають намір залучити поляків та «здивувати їх українським рівнем банківського сервісу».
Зареєструватись у мобільному банку можна буде дистанційно через «Дію». Для цього знадобиться також PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення).

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За матеріалами:
УБР
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