ЄС продовжив дію безмитного експорту товарів з України — Finance.ua

ЄС продовжив дію безмитного експорту товарів з України Сьогодні 14:40

ЄС продовжив дію безмитного експорту товарів з України

Європейська Рада продовжила ще на рік дію безмитного ввозу українських товарів до країн Євросоюзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що таке рішення суттєво допоможе українському бізнесу та економіці в надскладних воєнних умовах.

«Європейська Рада сьогодні продовжила дію „економічного безвізу“ з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року», — зазначив він.

Також він висловив вдячність європейським партнерам за ухвалене рішення.

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Нагадаємо, Європейська комісія 27 квітня 2022 року погодила скасування на рік всіх мит і квот на український експорт. Метою цього рішення було попередження глобальної цінової кризи на ринку, а також допомога Україні стабілізувати ринки на тлі повномасштабного вторгнення.

Під час саміту «Україна — Європейський Союз», який відбувся у лютому у Києві, обговорювались перспективи приєднання України до ЄС. Тоді ж президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що строк дії безмитної торгівлі однозначно буде продовжено.

УНІАН За матеріалами:

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