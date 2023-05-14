Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила — Finance.ua
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Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

Особисті фінанси
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Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила
У зв’язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.
Які речі митні правила забороняють везти з України, повідомляє visitukraine.today.

Яку їжу та ліки можуть вилучити на кордоні

Українці, які в іншій країні мають потребу в конкретних українських продуктах та ліках, при нагоді намагаються привезти їх з дому. Про правила перевезення зазвичай запитують у соцмережах. У перші місяці війни прикордонники зазвичай пропускали громадян без особливих перевірок їхніх сумок.
Між тим, у Державній митній службі України нагадують, які речі, продукти та заборонено провозити через кордон.
Їжу везти із собою можна, але з певними умовами. Наприклад, це можуть бути готові страви не більше 2 кг. Консервацію також можуть пропустити, якщо вона не буде підозрілою.
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Також є норми на популярні продукти:
  • кава — до 500 г;
  • шоколад — кілька плиток;
  • мед — до 2 кг;
  • яйця — до 2 кг.
А от м’ясні та молочнені продукти везти категорично заборонено:
  • свіже м`ясо;
  • сало, ковбаси;
  • сири, молоко та кисломолочні продукти;
  • понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри.
Також суворий контроль діє стосовно ліків. Не можна провозити такі категорії препаратів:
  • із наркотичними чи психотропними речовинами у складі;
  • сильнодійні препарати, якщо немає рецепта від лікаря;
  • ліки обсягом понад 500 мл.

Які обмеження діють на вивезення алкоголю та тютюну

Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості. Провозити такі речовини можуть тільки особи від 21 років.
  • міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
  • слабоалкогольні напої - до 2 л на людину;
  • пиво (до 16 л);
  • вино — до 4 л;
  • сигарети — 2 відкриті пачки;
  • сигари — до 10 шт;
  • рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Які ще предмети заборонено вивозити

Під заборону на вивезення з України потрапили різні категорії предметів. Наприклад:
  • зброя, боєприпаси та військове спорядження;
  • наркотичні та психотропні речовини;
  • сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;
  • витвори мистецтва, культурні та історичні цінності;
  • анульовані цінні папери;
  • товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
Повний перелік особистих речей та їх кількість, які можна везти із собою з України, дивіться на сайті Державної митної служби.
При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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