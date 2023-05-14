Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила — Finance.ua

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила Сьогодні 17:27 — Особисті фінанси

Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

У зв’язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.

Які речі митні правила забороняють везти з України, повідомляє visitukraine.today

Яку їжу та ліки можуть вилучити на кордоні

Українці, які в іншій країні мають потребу в конкретних українських продуктах та ліках, при нагоді намагаються привезти їх з дому. Про правила перевезення зазвичай запитують у соцмережах. У перші місяці війни прикордонники зазвичай пропускали громадян без особливих перевірок їхніх сумок.

Між тим, у Державній митній службі України нагадують, які речі, продукти та заборонено провозити через кордон.

Їжу везти із собою можна, але з певними умовами. Наприклад, це можуть бути готові страви не більше 2 кг. Консервацію також можуть пропустити, якщо вона не буде підозрілою.

Також є норми на популярні продукти:

кава — до 500 г;

шоколад — кілька плиток;

мед — до 2 кг;

яйця — до 2 кг.

А от м’ясні та молочнені продукти везти категорично заборонено:

свіже м`ясо;

сало, ковбаси;

сири, молоко та кисломолочні продукти;

понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри.

Також суворий контроль діє стосовно ліків. Не можна провозити такі категорії препаратів:

із наркотичними чи психотропними речовинами у складі;

сильнодійні препарати, якщо немає рецепта від лікаря;

ліки обсягом понад 500 мл.

Які обмеження діють на вивезення алкоголю та тютюну

Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості. Провозити такі речовини можуть тільки особи від 21 років.

міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);

слабоалкогольні напої - до 2 л на людину;

пиво (до 16 л);

вино — до 4 л;

сигарети — 2 відкриті пачки;

сигари — до 10 шт;

рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Які ще предмети заборонено вивозити

Під заборону на вивезення з України потрапили різні категорії предметів. Наприклад:

зброя, боєприпаси та військове спорядження;

наркотичні та психотропні речовини;

сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

витвори мистецтва, культурні та історичні цінності;

анульовані цінні папери;

товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

Повний перелік особистих речей та їх кількість, які можна везти із собою з України, дивіться на сайті Державної митної служби.

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