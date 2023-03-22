День фінансів: про економіку Китаю та візит Сі Цзіньпіня, державний та приватний борг та ринок фрілансу — Finance.ua

День фінансів: про економіку Китаю та візит Сі Цзіньпіня, державний та приватний борг та ринок фрілансу Сьогодні 17:46

У вівторок, 22 березня стало відомо, навіщо Сі Цзіньпін їздив у москву та що відбувається з економікою Китаю. Про це ми розповіли у новій статті:

Платіжний баланс України став дефіцитним. За 2022 рік зведений платіжний баланс України За 2022 рік зведений платіжний баланс України сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).

Державний та приватний борг України. Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2,3 млрд доларів та на кінець року становив 132,0 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 64,6% до 89,0%.

Через ракетні атаки Укргідроенерго зазнало збитків майже на 40 мільярдів.

Експерти назвали суму збитків інфраструктури України від війни.

МАГАТЕ заявило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередачі.

Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів.

«Укрпошта» згортає обмін на LED-лампи. В Україні триває програма В Україні триває програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи, впроваджена Урядом та ЄС. Вже близько трьох мільйонів громадян скористались можливостями безкоштовного обміну. Укрпошта з 22 березня буде скорочувати кількість відділень, де можна буде обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Що мають обов’язково зробити громадяни України в Польщі навесні. Для легального перебування в Польщі, отримання соціальних виплат та уникнення правопорушень громадяни України мають Для легального перебування в Польщі, отримання соціальних виплат та уникнення правопорушень громадяни України мають зробити кілька речей . Експерти Міграційної платформи EWL зібрали інформацію, що саме варто зробити до кінця квітня тим, хто знаходиться і працює в Польщі, а також тим, хто планує виїзд в Україну чи іншу європейську країну.

Ринок фрілансу б’є рекорди. У перші місяці 2023 року попит на фрілансерів на українському ринку праці зріс У перші місяці 2023 року попит на фрілансерів на українському ринку праці зріс на 84% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Більшість претендентів розглядають фріланс як постійне та єдине місце роботи.

Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу. Аналітики порталу Picodi.com Аналітики порталу Picodi.com дізналися вартість квитків на громадський транспорт в 45 великих містах світу і порівняли ці витрати із заробітною платою.

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