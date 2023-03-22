Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів — Finance.ua

Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол. терміном у 4 роки.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«За підсумками роботи Місії Міжнародного валютного фонду, що працювала у Варшаві з 8 до 15 березня 2023 року, та подальших онлайн-консультацій було досягнуто угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо нової програми „Механізм розширеного фінансування“ ( The Extended Fund Facility, EFF ). Ця угода підлягає схваленню Радою директорів МВФ», — сказано в повідомленні.

Деталі програми

Програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько 15,6 млрд дол. США).

Вона спрямовуватиметься на підтримання фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також поступове економічне відновлення України в період післявоєнної відбудови та приєднання до ЄС.

Програма реалізовуватиметься у два етапи

На першому етапі зусилля спрямовуватимуться на зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом:

посилення мобілізації надходжень;

відмови від емісійного фінансування та забезпечення чистого додатного фінансування з внутрішнього боргового ринку;

підтримання фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, зокрема завдяки підготовці глибшої оцінки оздоровлення банківського сектору та подальшій підтримці незалежності центрального банку.

Також програма передбачатиме продовження реформ для посилення управлінських та антикорупційних засад, зокрема через запровадження законодавчих змін. Триватиме перші 12 — 18 місяців.

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На другому етапі увага зміститься на масштабніші реформи, спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України, посилення стійкості та швидке й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС.

Передбачається, що на цьому етапі Національний банк повернеться до рамки монетарної політики, що використовувалася до повномасштабного вторгнення і базувалася на плаваючому обмінному курсі та режимі таргетування інфляції за наявності необхідних передумов.

Натомість фіскальна політика зосереджуватиметься на критично важливих структурних реформах, що мають забезпечити в середньостроковій перспективі належний рівень доходів за рахунок упровадження Національної стратегії доходів разом із реформуванням управління державними фінансами та інвестиціями з метою підтримання повоєнної відбудови. Посилення конкуренції на критично важливому ринку енергоносіїв і одночасне зменшення квазіфіскальних зобов’язань доповнять повоєнні зусилля з реалізації реформ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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