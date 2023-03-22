Через ракетні атаки Укргідроенерго зазнало збитків майже на 40 мільярдів — Finance.ua

Через ракетні атаки Укргідроенерго зазнало збитків майже на 40 мільярдів Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Через ракетні атаки Укргідроенерго зазнало збитків майже на 40 мільярдів

Збитки ПрАТ «Укргідроенерго» внаслідок ракетних атак з боку російських агресорів сягають близько 40 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

«Загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі. Попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень», — ідеться у повідомленні.

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Також зазначається, що 21 березня на черговому засіданні Наглядова рада Укргідроенерго розглянула та затвердила звіт керівника і виконавчого органу за четвертий квартал 2022 року та за рік у цілому. Особливу увагу у звіті приділили наслідкам ракетних обстрілів станцій компанії. Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію Укргідроенерго в цій сфері.

«Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизацію інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об’єкти Укргідроенерго з боку росії», — наголосила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.

Як повідомлялося, частка виробництва електроенергії гідроелектростанціями ПрАТ «Укргідроенерго» в Об’єднаній енергосистемі України становить понад 10%.

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Укрінформ За матеріалами:

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