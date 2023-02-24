Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни

Енергетика
10
Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни
Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни
Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни.
Про це повідомляє Yasno.
Від 24 лютого 2022 року енергосистема пережила 14 масованих ракетних атак, 17 масованих атак безпілотниками та 255 ударів по об’єктах.
Найбільше з усіх постраждала вітрова енергетика — 90% генерації втрачено. Теплоелектростанції втратили близько 75% потужностей, атомна генерація — 44%, а блочні ТЕЦ — 33%. Найкраще тримається сонячна генерація — у роботі залишаються 70% потужностей.
У компанії наголошують, що росіяни атаками не змогли вивести з ладу енергетику України і останні 13 днів в системі повністю відсутній дефіцит е/е.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.