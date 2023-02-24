Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни — Finance.ua

Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни Сьогодні 20:26 — Енергетика

Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни

Енергетика України зазнала $6,8 млрд збитків за рік повномасштабної війни.

Про це повідомляє Yasno.

Від 24 лютого 2022 року енергосистема пережила 14 масованих ракетних атак, 17 масованих атак безпілотниками та 255 ударів по об’єктах.

Найбільше з усіх постраждала вітрова енергетика — 90% генерації втрачено. Теплоелектростанції втратили близько 75% потужностей, атомна генерація — 44%, а блочні ТЕЦ — 33%. Найкраще тримається сонячна генерація — у роботі залишаються 70% потужностей.

У компанії наголошують, що росіяни атаками не змогли вивести з ладу енергетику України і останні 13 днів в системі повністю відсутній дефіцит е/е.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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