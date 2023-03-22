Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу (інфографіка) Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки коштують проїзні квитки у великих містах світу (інфографіка)

Аналітики порталу Picodi.com дізналися вартість квитків на громадський транспорт в 45 великих містах світу і порівняли ці витрати із заробітною платою.

У рамках дослідження бралася до уваги вартість проїзних квитків на одну поїздку та на один місяць, які дозволяють користуватися громадським транспортом в межах міста без обмежень.

У трьох з 45 міст міжнародного рейтингу громадський транспорт для мешканців абсолютно безкоштовний: Люксембург, столиця Естонії — Таллінн, а також столиця Мальти — Валлетта.

Серед інших міст рейтингу найвищі ціни на разові проїзні квитки зафіксовані в Лондоні (5,19$), Цюріху (4,75$) і Осло (3,91$). У свою чергу найдорожчі місячні проїзні — в Лондоні (271$), Мельбурні (190$) і Дубліні (166$). Для порівняння: в Києві місячний проїзний квиток коштує 35$ (1 300₴).

Однак при зіставленні вартості безлімітного проїзного на місяць із заробітною платою, в найменш вигідному становищі опинилися мешканці Сан-Паулу. У цьому місті місячний проїзний на всі види громадського транспорту становить 14,3% від зарплати.Друге і третє місце в рейтингу співвідношення цін до заробітку займають Стамбул (7,5% від зарплати) і Лондон (7,5%).

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Київ в цьому рейтингу займає 4-е місце: місячний проїзний на всі види громадського транспорту (крім міської електрички) вартістю 1 300 гривень становить 7% від зарплати (після вирахування податків). У Берліні це співвідношення дорівнює 1%, у Варшаві — 1,8%, у Вільнюсі — 2,4%, а в Ризі — 4,7%.

Ціни в громадському транспорті України

Також аналітики дізналися вартість проїзду в адміністративних центрах України.

Лідером українського рейтингу став Харків, де зараз міський транспорт є безкоштовним. Серед інших українських міст, що потрапили в наш рейтинг, тільки в 14 є проїзні абонементи на місяць. Найдорожчий місячний проїзний в Києві — 1300₴. Слідом йдуть Севастополь і Полтава, де проїзні на місяць коштують 1166₴ і 1020₴ відповідно. До 300₴ обійдуться проїзні в Хмельницькому (260₴), Львові (230₴) і Житомирі (180₴).

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