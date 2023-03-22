Тривають останні дні акції для автомобілістів — Finance.ua

Тривають останні дні акції для автомобілістів
Бери участь в акції, підписуйся на Telegram канал «Експерти зі страхування» та вигравай 1000 грн на пальне або інші подарунки.
Finance.ua Страхування запустили безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком!
Беріть участь та вигравайте один з призів:
⛽️ 5 сертифікатів на пальне на АЗС WOG номіналом 1000 гривень;
💧 20 парфюмів в авто від Sisters Aroma;
🚘 30 сертифікатів на каско номіналом 1000 гривень;
🔥 Гарантований подарунок кожному учаснику — знижка 10% на Автоцивілку за унікальним промокодом.
Умови супер прості:
👉🏻 бути підписаним на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;
👉🏻 заповнити форму за посиланням.
❗️ Переможці будуть відомі 04.04 та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.
Виграти 1000 грн на пальне або інші подарунки
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