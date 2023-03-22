Платіжний баланс України став дефіцитним попри грантову допомогу Заходу, — НБУ — Finance.ua
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Платіжний баланс України став дефіцитним попри грантову допомогу Заходу, — НБУ

Казна та Політика
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Платіжний баланс України став дефіцитним попри грантову допомогу Заходу, — НБУ
Платіжний баланс України став дефіцитним попри грантову допомогу Заходу, — НБУ
За 2022 рік зведений платіжний баланс України сформувався з дефіцитом у 2,9 млрд доларів (у 2021 році профіцит становив 487 млн доларів).
Про це свідчить огляд платіжного балансу НБУ.
За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу України у 2022 році становив 8,0 млрд доларів (5,4% від ВВП) порівняно з дефіцитом у 3,9 млрд доларів (1,9% від ВВП) у 2021 році.
Профіцит сформувався головним чином завдяки отриманню грантів від міжнародних партнерів і скороченню виплат за інвестиційними доходами.
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«Водночас суттєво розширився дефіцит товарів та послуг за рахунок значного зниження експорту порівняно з імпортом та значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном», — йдеться в повідомленні.
За даним НБУ, без урахування реінвестованих доходів та грантів дефіцит поточного рахунку становив 6,0 млрд доларів, або 4,0% від ВВП (за 2021 рік профіцит становив 1,0 млрд доларів, або 0.5% від ВВП).
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами збільшився до 25,9 млрд доларів порівняно з 2,7 млрд доларів у 2021 році. Експорт товарів зазнав більшого впливу війни ніж імпорт, насамперед через зниження виробництва та проблеми логістики, скоротившись на 30% (у 2021 році збільшився на 34,3%), тоді як імпорт знизився лише на 1,4% (у 2021 році зріс на 33,4%).
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Експорт товарів скоротився на 35,2% і становив 40,9 млрд доларів. Основними чинниками зниження стали зменшення експорту чорних та кольорових металів (на 62,6%) та продовольчих товарів (на 15,5%).
Імпорт товарів зменшився на 19,4% і становив 56,2 млрд доларів. Енергетичний імпорт скоротився на 8,9%, насамперед за рахунок обсягів імпорту природного газу та вугілля, що скоротилися більш ніж вдвічі. Водночас значно зріс імпорт нафтопродуктів (63,0%), особливо у другому півріччі зокрема для забезпечення потреб автономної енергетики.
Дефіцит торгівлі послугами у 2022 році становив 10,7 млрд доларів (порівняно з профіцитом 4,0 млрд доларів у 2021 році): експорт послуг скоротився на 12,4%, а імпорт зріс у 1.9 раза. Імпорт послуг збільшився за рахунок витрат осіб, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів (зросли в 3,2 раза — до 19,8 млрд доларів), а також за рахунок зростання імпорту послуг, що надаються в межах технічної допомоги (у 2,9 раза).
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Обсяги приватних грошових переказів у 2022 році зменшилися на 9,0% та становили 12,8 млрд доларів.
Відплив капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) становив 11,1 млрд доларів (порівняно з чистим припливом у 4,4 млрд доларів у 2021 році): суттєвий відплив із приватного сектору (24,2 млрд доларів) лише частково компенсувався припливом до державного сектору.
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Чистий приплив коштів за операціями державного сектору становив 13,2 млрд доларів (у 2021 році — 1,2 млрд доларів) і зумовлювався залученням позик від міжнародних партнерів на суму 14,7 млрд доларів.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2022 році становив 504 млн доларів (у 2021 році — 7,5 млрд доларів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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