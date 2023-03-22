Бюджет-2023. Гетманцев розповів, за рахунок чого покриватиметься збільшення видатків — Finance.ua

Бюджет-2023. Гетманцев розповів, за рахунок чого покриватиметься збільшення видатків Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Бюджет-2023. Гетманцев розповів, за рахунок чого покриватиметься збільшення видатків

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими видатки на оборону збільшуються на 537,2 млрд грн — на понад пів трильйона гривень. Дохідна частина держбюджету України зростатиме за рахунок податків.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Українському Радіо.

«Якщо говорити про дохідну частину бюджету, то загалом більша її частина — це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Ми розуміємо, що коли підвищуємо виплати військовим і збільшуємо кількість військових, то відповідно і зростає ПДФО з їхніх заробітних плат. Тому це є цілком обґрунтовано. Крім того, ми бачимо підвищення від частини чистого прибутку державних підприємств на 19 млрд, і на 5 млрд зростає внутрішній ПДВ. Отже, дохідна частина бюджету зростає за рахунок наших традиційних джерел — податків. Якщо говорити про запозичення, то вони справді зростають за рахунок і зовнішніх, і внутрішніх запозичень. Відповідні джерела підтверджені Міністерством фінансів, і вони є необхідними у цей важкий час, щоб профінансувати зазначені видатки», — пояснив Гетманцев.

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За його словами, 38 млрд доларів на 2023 рік вже передбачені у бюджеті. Це гранти від США — близько 10 млрд, від Єврокомісії 18 млрд, це допомога від урядів іноземних держав, а також програма з Міжнародним валютним фондом. Там передбачається близько 5 млрд доларів на цей рік, а загалом програма — це понад 15 млрд доларів на 4 роки.

«Отже, кошти ці закладені, в тому числі на фінансування нинішніх видатків бюджету, маємо відповідні статті у проєкті. Водночас підвищуються внутрішні запозичення, це військові облігації на 2023 рік. Це також одне з потужних джерел наповнення державного бюджету», — додав нардеп.

Зростуть й видатки на армію.

«Насамперед — це наповнення відповідних статей держбюджету, що передбачають утримання наших військових. Це видатки для фінансування „Гвардії наступу“, тобто бійців, які будуть відвойовувати окуповані території», — пояснив він.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9105, який передбачає збільшення видатків бюджету на 537,2 мільярда гривень.

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