Експерти назвали суму збитків інфраструктури України від війни (інфографіка) — Finance.ua

Експерти назвали суму збитків інфраструктури України від війни (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

Експерти назвали суму збитків інфраструктури України від війни (інфографіка)

Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143,8 млрд (за вартістю заміщення).

Про це свідчать оцінками експертів проєкту «росія заплатить», що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute

Інфографіка: KSE Institute

Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53,6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків — сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи.

Читайте також Як бізнесу оцінити збитки, завдані агресією рф

За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів. Найбільше відновлено в Київській (20 з 24 об’єктів) та Чернігівській (20 з 27 об’єктів) областях. У 2023 році відновлено проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.

Сума збитків, завданих лісам України, складає $4.5 млрд.

Через війну, розпочату росією, продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної, 528 — вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн у порівнянні з грудневими обрахунками зросли збитки сфери освіти — до $8,9 млрд.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких складає $8.1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об’єктів з транспортування природного газу.

Ще на $2.1 млрд зросла сума прямих втрат агропромислового комплексу та земельних ресурсів. Наразі оцінка збитків цієї сфери складає $8.7 млрд.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з обрахунками на кінець 2022 року кількість таких авто зросла на 28.5 тисяч. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223.4 тис. автомобілів на $3.1 млрд.

Збільшилися також прямі втрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За обрахунками експертів проєкту, на кінець зими 2023 року сума збитків, завданих торгівлі, зросла до $2.6 млрд. А медичній галузі завдано руйнувань інфраструктури ще на $100 млн, відтак загальні прямі збитки цієї сфери оцінюються у $1.8 млрд.

Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE «росія заплатить» знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11.3 млрд на кінець лютого 2023-го. Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів.

Інфографіка: KSE Institute

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.