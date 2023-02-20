Як бізнесу оцінити збитки, завдані агресією рф — Finance.ua

Як бізнесу оцінити збитки, завдані агресією рф Сьогодні 15:48 — Особисті фінанси

Як бізнесу оцінити збитки, завдані агресією рф

Фонд держмайна розповів про кожен крок, що робити бізнесу для підготовки належного звіту про оцінку збитків внаслідок агресії рф.

Крок 1. Зберіть докази

Зберіть усі можливі документальні підтвердження ушкоджень майна внаслідок агресії — свідчення очевидців, постраждалих, протоколи ДСНС, інформацію про відкриті кримінальні провадження Національної поліції.

Крок 2. Підтвердіть володіння майном

Доведіть, що пошкоджене майно перебувало на балансі підприємства ще до повномасштабної агресії. Проведіть порівняльну інвентаризацію — документуйте інформацію про стан майна до та після пошкодження.

Крок 3. Замовте оцінювання

Зверніться до фахівця, який оцінює майно бізнесу. Покажіть результати досліджень із попередніх кроків. Він оцінить ушкодження за Методикою оцінки збитків бізнесу внаслідок агресії рф, яку розробила команда ФДМУ спільно з Мінекономіки. За результатами роботи отримайте звіт про оцінку збитків.

Крок 4. Пройдіть рецензування звіту

Надішліть звіт на перевірку фахівцям з оцінювання майна бізнесу (з 2+ роками досвіду). Вони мають підтвердити відповідність проведеного оцінювання згаданій Методиці.

Фахівці рекомендують звернутися до професійних спілок оцінювачів.

Крок 5. Збережіть рецензований звіт

Чекайте зі звітом на можливість подати позов проти країни-агресора. Якщо ваш звіт отримає негативну рецензію, — вимагайте від оцінювача доопрацювати оцінку збитків.

ФДМУ рекомендує постраждалим підприємцям замовити оцінювання збитків вже зараз. Що раніше це зробите — то більше доказів збережете для позову проти рф.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, на початку лютого 2023 в Україні стартував пілотний проєкт допомоги бізнесу щодо оцінки збитків від російської агресії. Він запрацював у Київській області;

сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, перевищила 130 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.



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