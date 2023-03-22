Що мають обов’язково зробити громадяни України в Польщі навесні — Finance.ua

Що мають обов’язково зробити громадяни України в Польщі навесні Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Для легального перебування в Польщі, отримання соціальних виплат та уникнення правопорушень громадяни України мають зробити кілька речей. Експерти Міграційної платформи EWL зібрали інформацію, що саме варто зробити до кінця квітня тим, хто знаходиться і працює в Польщі, а також тим, хто планує виїзд в Україну чи іншу європейську країну.

Подати декларацію PIT-37

Від 15 лютого до 2 травня 2023 року кожен працюючий у Польщі громадянин України, в тому числі працевлаштовані українські біженці, мають подати так званий PIT-37. Це один із головних податків для фізичних осіб, що працюють у Польщі.

Відрахування від заробітної плати працівника роботодавець робить самостійно. Але це так звані авансові платежі, які не обов’язково можуть бути точними «до копійки». Тому по закінченню року можлива ситуація, коли роботодавець заплатив трохи більше або менше податків із зарплати працівника. Для того, щоб «вирівняти» фінансові неточності в розрахунках із державою існує декларація ПІТ-37 (PIT-37).

За умови переплати, держава поверне платнику податків надлишкову частину. Якщо є недоплата, то працівнику доведеться доплатити потрібну суму.

На сьогодні всі українські працівники, які отримали від польського роботодавця PIT-11 за 2022 рік (декларація від роботодавця, на основі якої ви заповнюєте свою декларацію PIT-37), зобов’язані подати декларацію PIT-37 як особи зі статусом податкового резидента Польщі.

«Поїздка в Україну протягом року не знімає обов’язку по сплаті податку. Якщо ви повернулися в Україну, але отримали від польського роботодавця PIT-11 за 2022 рік, то маєте заповнити декларацію PIT-37 та надіслати в польську податкову інспекцію. Навіть якщо пропрацювали у Польщі зовсім небагато — навіть тиждень або один день. Якщо ви цього не зробите, то правові наслідки можуть „наздогнати“ і через кілька років. Наприклад, можуть відмовити у карті побиту. Більше того, особи, які мають недоплату по податках, можуть бути притягнуті навіть до кримінальної відповідальності й потім будуть змушені вирішувати цю справу в суді» — пояснює керівник Відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

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Зверніть увагу, якщо протягом 2022 року ви працювали в Польщі на декількох роботах, вам мають прийти окремі декларації PIT-11 з кожної компанії — усі їх потрібно розрахувати.

У 2023 році Податкова служба в Польщі почала приймати декларації PIT-37 з 15 лютого до 2 травня 2023 року включно.

Написати заяву на соціальну допомогу «Сім’я 500+»

З 1 лютого українці можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги державної програми «Сім’я 500+» (більш як 4 тисячі гривень по догляду за дитиною щомісяця). У Польщі стартував новий розрахунковий період виплат грошової допомоги від Закладу соціального страхування (ZUS), який триватиме з 1 червня поточного року по 31 травня наступного року.

Фінансова допомога по догляду за дитиною призначається незалежно від рівня доходу. На «500+» можуть претендувати також іноземці, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці. До заяви необхідно додати документ, що це підтверджує. Це може бути карта побиту з позначкою «доступ до ринку праці» або статус PESEL UKR.

Для збереження безперервності виплат, нову заяву треба встигнути подати до кінця квітня. Якщо подати заяву пізніше, буде затримка з виплатою на 1 місяць.

Обов’язково отримати PESEL UKR

За оновленими правилами перебування українських біженців у Польщі тепер обов’язково треба отримувати номер PESEL впродовж 30 днів з моменту в’їзду до Польщі.

Для збереження статусу іноземець має право виїжджати з Польщі на термін не більше 30 діб.

«Щоб не втратити PESEL UKR, виїжджаючи з Польщі менше, ніж на 30 днів, громадянин України при поверненні повинен повідомити польського прикордонника на паспортному контролі, що в’їжджає до Польщі на основі тимчасового захисту. А також має показати відповідний електронний документ у застосунку diia.pl. Навіть якщо ви їдете на роботу до Польщі, але у вас є тимчасовий захист. Інакше ви можете втратити PESEL UKR і всі пов’язані з ним чисельні соціальні права », - розповідає Марія Кузенко.

Відмовитися від статусу тимчасової охорони у Польщі при виїзді в іншу країну ЄС

Якщо громадянин України виїхав з Польщі до іншої європейської країни на більше, ніж 30 днів, то він має відмовитися від тимчасового захисту в Польщі і отримати його у новій країні перебування. Для цього треба повідомити ZUS і закрити банківський рахунок.

Натомість, якщо громадянин України вирішить потім повернутися до Польщі, то отримати статус тимчасової охорони в Польщі більше не зможе. Такі зміни впроваджені згідно зі ст. 1 та ст. 23 «Закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів».

При цьому приїхати і перебувати на території Польщі можна до 24 серпня 2023 року. Натомість соціальні виплати та інші пільги, передбачені для біженців, скасовуються.

Згідно законодавства, якщо громадянин України перебуває більше 30 днів поза межами Польщи, то він автоматично втрачає статус PESEL UKR.

Відмовитися від «500+» при виїзді в Україну більше, ніж на 30 днів

Якщо громадянин України перетинає польсько-український кордон і відсутній у країні довше 30 днів, він втрачає право на легальне перебування в Польщі, а отже, й право на допомогу «500+». Відтак, якщо ви їдете з Польщі на більш ніж 30 днів, слід повідомити у своєму профілі на сайті ZUS про виїзд.

ZUS має доступ до інформації про перетин кордону з Україною і контролює терміни з метою припинити зловживання: щоби люди, які вже виїхали з Польщі довше ніж на місяць, не отримували допомогу.

Наразі ZUS заявляє про 2 млн необгрунтовано виплаченої допомоги і має намір повернути ці кошти. Тому нині активно перевірятиме законність отримання виплат.

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