Польща скасувала спрощені правила ввозу домашніх тварин з України — Finance.ua

Польща скасувала спрощені правила ввозу домашніх тварин з України Сьогодні 18:17

Влада Польщі скасовує спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин (собак, котів, тхорів) з території України з 27.03.2023 року.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща.

Нові правила ввозу домашніх улюбленців до Польщі

Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких:

• тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року;

• тварина повинна мати дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера, чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації);

• має бути проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл);

• тварина повинна мати погоджену форму Сертифіката здоров’я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС.

Тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у більшості країнах було скасовано будь-які обмеження на вивезення домашніх тварин. Українцям надали можливість вивозити улюбленців без документів, мікрочипів та навіть відповідних щеплень. Однак наразі такі правила скасовуються.

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