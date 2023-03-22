Ринок фрілансу б'є рекорди: попит серед українців виріс на 84% — Finance.ua
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Ринок фрілансу б'є рекорди: попит серед українців виріс на 84%

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Ринок фрілансу б'є рекорди: попит серед українців виріс на 84%
Ринок фрілансу б'є рекорди: попит серед українців виріс на 84%
У перші місяці 2023 року попит на фрілансерів на українському ринку праці зріс на 84% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Відповідні дані опублікував сервіс Freelancehunt.
«Ми підходимо до позначки в 20 000 зареєстрованих нових фахівців на місяць. Початок року ознаменувався черговими піками, які були навіть вищими за зростання в перші місяці війни», — розповів керівник Freelancehunt Валентин Зюзін.
Фактори, які вплинули на ринок фрілансу в Україні:
  • більшість претендентів розглядають фріланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник сягає 70%, а в Україні 2021 року він становив 56%;
  • на фрілансі працюють кваліфіковані фахівці — зазвичай це люди 24-45 років, з досвідом 2-5 років, 80% з яких мають вищу освіту;
  • це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж у офісі на постійній роботі;
  • основний попит на послуги фрілансерів створює малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими фахівцями, 81% з них планують надалі наймати фрілансерів, а 83% погоджуються, що фрілансери дуже допомогли розвитку бізнесу;
  • IT, дизайн та маркетинг стали найпопулярнішими категоріями, на які є попит із боку бізнесу.

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«Враховуючи війну, економічну кризу, коронавірус та інші фактори, можна сміливо говорити про різке зростання популярності фрилансу. Найближчими роками наша країна може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15-20%. Торік у США цей показник дорівнював 39%, тому українському ринку є куди зростати. Але найголовніше те, що для цього є всі можливості», — пояснили в Freelancehunt.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у Freelancehunt заявляли, що ринок продовжить набирати обертів, а попит на послуги фрілансерів зростатиме серед українських та європейських замовників;
  • до 2022 року фріланс в Україні не мав жодного законного відображення. Проте 18 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект № 5161, який безпосередньо стосується всіх українських фрілансерів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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