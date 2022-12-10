Как фрилансеру узаконить свою работу — Finance.ua

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Как фрилансеру узаконить свою работу

Личные финансы
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Как фрилансеру узаконить свою работу
Как фрилансеру узаконить свою работу
Фриланс — свободная удаленная работа без юридического оформления. В современном мире фрилансер может предлагать свои услуги на различных интернет-ресурсах, в мессенджерах или на сайтах по поиску работы.
До 2022 года фриланс в Украине не имел никакого законного отражения. Однако 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5161, напрямую касающийся всех украинских фрилансеров, пишут Факты ICTV.
Проект регулирует вопросы нестандартных форм занятости для специалистов, выполняющих работу на непостоянной основе, и предлагает новую форму трудовых отношений.

Выход из тени

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что каждый фрилансер может сам решать, нужно ли платить налоги или нет.
«Конечно, в некоторых случаях регистрация ФЛП является обязательной. Например, в случае, если нужно получить какое-либо разрешение или лицензию. Если же лицо занимается индивидуальной деятельностью, лицензии на работу не нужны, поэтому люди сами принимают решение — регистрироваться как ФЛП и декларировать доходы или нет», — отмечает Кравец.

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Адвокат добавляет, что обязанностью каждого гражданина является уплата налогов, однако заставить фрилансеров это делать невозможно.
В случае, если вольнонаемник сам решает выйти из тени и начать платить налоги, фрилансер должен выбрать форму своей деятельности.
«Это может быть физическое лицо — предприниматель (ФЛП), частный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью. То есть это зависит от того, какой деятельностью занимается фрилансер, планируемый оборот, доход и т.д.», — перечисляет адвокат.

Как фрилансерам открыть ФЛП

Сначала необходимо обратиться в Государственную регистрационную службу Украины. Там нужно будет написать соответствующее заявление, отметив КВЭД своей деятельности.
Также государственному регистратору необходимо предоставить заявление и копию паспорта. А на следующий день забрать выписку из Единого реестра.
Когда выписка будет на руках, нужно обратиться в Государственную налоговую службу Украины и снова написать заявление, в котором указать желаемую группу и процент уплаты налога как ФЛП и форму налогообложения (упрощенную или общую).

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Через несколько дней нужно вернуться в Налоговую службу и забрать Выписку из реестра налогоплательщиков. Там будут указаны личные данные фрилансера, группа и процент ФЛП и КВЭД. В налоговой вам предоставят реквизиты для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и процента с дохода.
Также нужно будет открыть в любом украинском банке специальный счет для ФЛП. Через него должен проходить весь ваш доход.
Открыть ФЛП можно также онлайн на портале «Дія». Для этого необходимо:
  1. Авторизоваться в личном кабинете на портале Дія с помощью электронной подписи.
  2. Найти услугу Автоматическая регистрация ФЛП.
  3. Заполнить онлайн форму на получение услуги.
  4. Подписать электронной подписью и отправить.
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Заполненное заявление будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.
Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту вашей регистрации или по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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По материалам:
Факти
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