Как фрилансеру узаконить свою работу — Finance.ua

Как фрилансеру узаконить свою работу Сегодня 09:45 — Личные финансы

Как фрилансеру узаконить свою работу

Фриланс — свободная удаленная работа без юридического оформления. В современном мире фрилансер может предлагать свои услуги на различных интернет-ресурсах, в мессенджерах или на сайтах по поиску работы.

До 2022 года фриланс в Украине не имел никакого законного отражения. Однако 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 5161 , напрямую касающийся всех украинских фрилансеров, пишут Факты ICTV.

Проект регулирует вопросы нестандартных форм занятости для специалистов, выполняющих работу на непостоянной основе, и предлагает новую форму трудовых отношений.

Выход из тени

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что каждый фрилансер может сам решать, нужно ли платить налоги или нет.

«Конечно, в некоторых случаях регистрация ФЛП является обязательной. Например, в случае, если нужно получить какое-либо разрешение или лицензию. Если же лицо занимается индивидуальной деятельностью, лицензии на работу не нужны, поэтому люди сами принимают решение — регистрироваться как ФЛП и декларировать доходы или нет», — отмечает Кравец.

Адвокат добавляет, что обязанностью каждого гражданина является уплата налогов, однако заставить фрилансеров это делать невозможно.

В случае, если вольнонаемник сам решает выйти из тени и начать платить налоги, фрилансер должен выбрать форму своей деятельности.

«Это может быть физическое лицо — предприниматель (ФЛП), частный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью. То есть это зависит от того, какой деятельностью занимается фрилансер, планируемый оборот, доход и т.д.», — перечисляет адвокат.

Как фрилансерам открыть ФЛП

Сначала необходимо обратиться в Государственную регистрационную службу Украины. Там нужно будет написать соответствующее заявление, отметив КВЭД своей деятельности.

Также государственному регистратору необходимо предоставить заявление и копию паспорта. А на следующий день забрать выписку из Единого реестра.

Когда выписка будет на руках, нужно обратиться в Государственную налоговую службу Украины и снова написать заявление, в котором указать желаемую группу и процент уплаты налога как ФЛП и форму налогообложения (упрощенную или общую).

Через несколько дней нужно вернуться в Налоговую службу и забрать Выписку из реестра налогоплательщиков. Там будут указаны личные данные фрилансера, группа и процент ФЛП и КВЭД. В налоговой вам предоставят реквизиты для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и процента с дохода.

Также нужно будет открыть в любом украинском банке специальный счет для ФЛП. Через него должен проходить весь ваш доход.

Открыть ФЛП можно также онлайн на портале «Дія». Для этого необходимо:

Авторизоваться в личном кабинете на портале Дія с помощью электронной подписи. Найти услугу Автоматическая регистрация ФЛП. Заполнить онлайн форму на получение услуги. Подписать электронной подписью и отправить.

Заполненное заявление будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту вашей регистрации или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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