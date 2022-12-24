Перевод, разработка шрифтов, программирование: как изменились заказы у фрилансеров во время войны — Finance.ua

Перевод, разработка шрифтов, программирование: как изменились заказы у фрилансеров во время войны Сегодня 17:00 — Личные финансы

Перевод, разработка шрифтов, программирование: как изменились заказы у фрилансеров во время войны

Год для фриланса, как и для всей Украины, был нелегким. Начинался в турбулентности — 24 февраля рынок упал на 90-95%, но уже осенью удалось набрать новые обороты и сделать большой шаг вперед.

Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса Freelancehunt

Категория «Перевод»

Текстовый контент стал одним из инструментов донесения до клиентов своей позиции и ценностей. В такое сложное время было очень важно делать это вовремя и правильно. Также предпринимателям нужно было адаптировать свои интернет-ресурсы, где без работы с текстом не обойтись.

В категории «Перевод» зафиксирован сумасшедший рост бюджетов:

перевод текстов — увеличился на 24,6%;

английский язык — на 42,6%;

немецкий — на 106,7%;

итальянский — на 103,2%;

испанский — на 93,5%;

французский — на 25,9%;

иврит — на 84,6%;

локализация ПО, сайтов и игр — на 541%.

«Такой рост легко объяснить. С одной стороны, предприниматели начали ориентироваться на западный рынок. Для этого как минимум нужна англоязычная версия сайта или приложения. С другой стороны, летом вступили в силу новые нормы Закона о языке. Это также увеличило спрос на переводчиков», — сказано в исследовании.

Категория SEO

В специализации «Поисковая оптимизация (SEO)» бюджет снизился на 9% от общего показателя против прошлого года.

Предприниматели же предпочитали следующие услуги:

SEO-аудит сайтов — прирост бюджета составляет 25,9%;

поисковое управление репутацией — прирост 88%;

продажи и генерация лидов — рост на 50,7%;

тизерная реклама — рост на 40,7%;

покупки линков — 30%.

Даже в столь трудные времена бизнес не отказался от продвижения. Напротив, сосредоточил здесь немного больше бюджета, чем в довоенное время. Это вызвано тем, что стоимость услуг фрилансеров намного ниже, чем у профильных digital-агентств.

Специализация «Разработка шрифтов»

Больше всего выросли бюджеты в следующих специализациях:

логотипы — 24,8%;

баннеры — 27,1%;

векторная графика — 48,6%;

разработка 3D-моделей — 40,1%;

фирменный стиль — 80,7%;

иллюстрации и рисунки — 37,1%;

иконки и пиксельная графика — 51,3%;

живопись и графика — 110%;

оформление соцсетей — 36,3%.

Также увеличение бюджетов в этой категории благодаря спросу на разрабатывающих NFT специалистов.

Категория «Программирование»

В 2022 году количество задач для фрилансеров выросло по следующим направлениям:

Python — 8%;

Защита ПО и безопасность — 36%;

Системное программирование — 37%;

Машинное обучение — 30%;

Разработка ботов — 27%;

Блокчейн — 8%.

В то же время наблюдается уменьшение количества проектов по направлению PHP на 21%, JavaScript — 5%, Вебпрограммирование — 6%, Node.js — 14%, Разработка под iOS — 15%, Разработка под Android — 44%. Также стали меньше публиковать задачи по «Созданию сайтов под ключ» на 30%. Однако есть рост бюджетов по направлениям:

DevOps — на 40%;

Windows — на 316%.

«Несмотря на значительные проседания после начала войны, уже летом рынок восстановился и продолжил расти. Конечно, определенное влияние вносят обстрелы и blackout, но, несмотря ни на что, фриланс продолжает достаточно стабильно работать. В следующем году мы ожидаем, что рынок продолжит набирать обороты, а спрос на услуги фрилансеров будет расти среди украинских и европейских заказчиков», — говорят в Freelancehunt.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.