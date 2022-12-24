Перевод, разработка шрифтов, программирование: как изменились заказы у фрилансеров во время войны — Finance.ua

Перевод, разработка шрифтов, программирование: как изменились заказы у фрилансеров во время войны
Год для фриланса, как и для всей Украины, был нелегким. Начинался в турбулентности — 24 февраля рынок упал на 90-95%, но уже осенью удалось набрать новые обороты и сделать большой шаг вперед.
Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса Freelancehunt.
Категория «Перевод»
Текстовый контент стал одним из инструментов донесения до клиентов своей позиции и ценностей. В такое сложное время было очень важно делать это вовремя и правильно. Также предпринимателям нужно было адаптировать свои интернет-ресурсы, где без работы с текстом не обойтись.
В категории «Перевод» зафиксирован сумасшедший рост бюджетов:
- перевод текстов — увеличился на 24,6%;
- английский язык — на 42,6%;
- немецкий — на 106,7%;
- итальянский — на 103,2%;
- испанский — на 93,5%;
- французский — на 25,9%;
- иврит — на 84,6%;
- локализация ПО, сайтов и игр — на 541%.
«Такой рост легко объяснить. С одной стороны, предприниматели начали ориентироваться на западный рынок. Для этого как минимум нужна англоязычная версия сайта или приложения. С другой стороны, летом вступили в силу новые нормы Закона о языке. Это также увеличило спрос на переводчиков», — сказано в исследовании.
Категория SEO
В специализации «Поисковая оптимизация (SEO)» бюджет снизился на 9% от общего показателя против прошлого года.
Предприниматели же предпочитали следующие услуги:
- SEO-аудит сайтов — прирост бюджета составляет 25,9%;
- поисковое управление репутацией — прирост 88%;
- продажи и генерация лидов — рост на 50,7%;
- тизерная реклама — рост на 40,7%;
- покупки линков — 30%.
Даже в столь трудные времена бизнес не отказался от продвижения. Напротив, сосредоточил здесь немного больше бюджета, чем в довоенное время. Это вызвано тем, что стоимость услуг фрилансеров намного ниже, чем у профильных digital-агентств.
Специализация «Разработка шрифтов»
Больше всего выросли бюджеты в следующих специализациях:
- логотипы — 24,8%;
- баннеры — 27,1%;
- векторная графика — 48,6%;
- разработка 3D-моделей — 40,1%;
- фирменный стиль — 80,7%;
- иллюстрации и рисунки — 37,1%;
- иконки и пиксельная графика — 51,3%;
- живопись и графика — 110%;
- оформление соцсетей — 36,3%.
Также увеличение бюджетов в этой категории благодаря спросу на разрабатывающих NFT специалистов.
Категория «Программирование»
В 2022 году количество задач для фрилансеров выросло по следующим направлениям:
- Python — 8%;
- Защита ПО и безопасность — 36%;
- Системное программирование — 37%;
- Машинное обучение — 30%;
- Разработка ботов — 27%;
- Блокчейн — 8%.
В то же время наблюдается уменьшение количества проектов по направлению PHP на 21%, JavaScript — 5%, Вебпрограммирование — 6%, Node.js — 14%, Разработка под iOS — 15%, Разработка под Android — 44%. Также стали меньше публиковать задачи по «Созданию сайтов под ключ» на 30%. Однако есть рост бюджетов по направлениям:
- DevOps — на 40%;
- Windows — на 316%.
«Несмотря на значительные проседания после начала войны, уже летом рынок восстановился и продолжил расти. Конечно, определенное влияние вносят обстрелы и blackout, но, несмотря ни на что, фриланс продолжает достаточно стабильно работать. В следующем году мы ожидаем, что рынок продолжит набирать обороты, а спрос на услуги фрилансеров будет расти среди украинских и европейских заказчиков», — говорят в Freelancehunt.
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