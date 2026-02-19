День фінансів: премії для енергетиків, ремонти доріг, компенсація за авто Сьогодні 17:38

У четвер, 19 лютого, розповідаємо, як перевозити золото та інші метали за кордон, та чому у деяких платіжках киян нулі за комуналку.

Але перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію, турботу про ваші інтереси та гаманець. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію, турботу про ваші інтереси та гаманець. Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням.

👷Щорічна премія для енергетиків

Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.

🏢«Житловий закон»

В Україні змінилися правила надання службового житла. Тепер право на безоплатне отримання житла у власність збережуть лише для чотирьох категорій громадян. Для інших службове житло надаватиметься виключно у користування на умовах оренди.

👪Програми підтримки на одній платформі

Уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад. Ресурс об’єднує чинні державні інструменти допомоги.

❄️У платіжках киян стоять нулі

Паперові квитанції з оновленими сумами почнуть розносити найближчим часом, а в особистих кабінетах споживачів поки що можуть відображатися нулі — нарахування буде скориговано індивідуально за фактично отриману послугу.

🚘Умови компенсації за придбане авто для ветеранів

У столиці розширили умови надання часткової компенсації за придбання автомобіля для киян — захисників і захисниць з інвалідністю І або ІІ групи. Умови та суми — читайте тут.

👛Кожному сьомому працівнику «урізали» зарплату

У 2025 році економічні реалії змусили частину компаній переглянути витрати на персонал. У результаті скорочення зарплати торкнулося 15% працівників. Порівняно з попереднім роком увага до цього питання дещо знизилася — у 2024-му про пріоритетність збереження зарплат говорили 66% роботодавців.

💰Що буде з доларом на початку весни

Про це Початок весни може стати чутливим періодом для валютного ринку України. Водночас підстав для втрати контролю над курсом наразі немає.Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

🎥До речі, куди інвестувати в 2026 році та як не проґавити можливості сьогодні — йдеться в нашому новому подкасті.

🚚Ремонти доріг

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови.

📊Які галузі найбільше наповнюють бюджет

У січні 2026 року підприємства сфери торгівлі та переробної промисловості забезпечили більше третини доходів зведеного бюджету України. Їхня сукупна частка склала 36,4%, що підтверджує визначальну роль цих секторів в економіці країни.

20 лютого у Києві провідні експерти, представники НБУ та топменеджмент найбільших банків зберуться на івенті Нагадаємо,у Києві провідні експерти, представники НБУ та топменеджмент найбільших банків зберуться на івенті FinYear 2026 , щоб визначити вектори розвитку бізнесу на 2026 рік. Квитків стає все менше, тож час діяти!

Цьогорічний FinYear пропонує формат максимального занурення: відверті соло-виступи та гострі панельні дискусії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.