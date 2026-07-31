День фінансів: правила фінмоніторингу та житловий ваучер з серпня, наслідки блокування портів Сьогодні 17:38

В п’ятницю, 31 липня, НБУ оцінив наслідки блокування портів, а курс долара може зрости майже до 50 грн до 2029 року.

НБУ оцінив наслідки блокування портів

Національний банк України не очікує різкого зростання курсу валют через блокування морського експорту продукції аграрного та металургійного секторів.

Водночас аналітики переглянули базове припущення щодо завершення повномасштабної війни — з кінця 2026 року на другу половину 2027 року.

Деякі ВПО втратять право на житловий ваучер

З 1 серпня 2026 року в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО — частина переселенців втратить право на цю допомогу.

Правила фінмоніторингу з серпня

Банки, які приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, домовилися застосовувати єдині підходи до перевірки клієнтів із підвищеним рівнем ризику, посилити контроль за фінансовими операціями та запровадити поетапні ліміти на перекази для окремих категорій ФОП і компаній.

Скільки коштує 100 км пробігу

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52% роботодавців не підвищували зарплати

Рівень доходів українців знизився до критичного мінімуму від початку війни. Якщо влітку 2022 року тих, кому щомісяця не вистачало грошей до зарплати було 36%, то зараз постійну нестачу грошей відчувають 73% українців. Водночас у червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у сфері DefTech становила $2500 і не змінилася за останні пів року.

Також стало відомо , де в Польщі найшвидше зростають зарплати.

Кошти для комфортного життя

Результати соціологічних опитувань демонструють: українці майже одностайні в одному: доходів, які вони мають зараз, здебільшого недостатньо для життя, яке вони вважають комфортним. детально читайте тут.

Уряд переписує формулу, за якою рахують пенсії в Україні. Головне завдання реформи — прибрати дискримінацію, коли люди з однаковим стажем і зарплатою отримують суттєво різні виплати лише через те, що вийшли на пенсію в різні роки.

У цьому випуску розбираємо всі деталі нової концепції Кабміну та дискусії у Верховній Раді. Як працюватимуть базова частина та бальна надбавка.

Як бали підтягнуть старі виплати до сучасного рівня зарплат; Чому Кабмін пропонує базову виплату 6 000 грн, а депутати наполягають на 7 300 грн.

В Україні змінюють правила зарахування страхового стажу

З 2 серпня змінюється порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу. До уваги братиметься період, за який роботодавець нарахував, але не сплатив страхові внески.

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