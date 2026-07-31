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Уряд затвердив новий порядок ведення реєстру «Оберіг»

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Інформацію про особу мають внести до реєстру «Оберіг» протягом п'яти робочих днів після її надходження.
Інформацію про особу мають внести до реєстру «Оберіг» протягом п'яти робочих днів після її надходження.
Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Документ визначає порядок внесення, оновлення, перевірки та виправлення даних у реєстрі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як дані потрапляють до реєстру

Інформацію про особу мають внести до реєстру «Оберіг» протягом п’яти робочих днів після її надходження.
Дані можуть вноситися:
  • автоматично через обмін інформацією з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;
  • вручну на підставі відомостей, отриманих від самої особи, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також військових частин.
Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками.
Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.

Виправлення помилок

Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі Оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи.
Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.
Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу.
Дізнатися інформацію про себе в Оберегу можна безкоштовно трьома способами:
  • через Резерв+;
  • через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;
  • подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.
За матеріалами:
Finance.ua
Міноборони
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