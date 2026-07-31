Уряд затвердив новий порядок ведення реєстру «Оберіг»
Як дані потрапляють до реєстру
- автоматично через обмін інформацією з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;
- вручну на підставі відомостей, отриманих від самої особи, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також військових частин.
Виправлення помилок
- через Резерв+;
- через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;
- подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.
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