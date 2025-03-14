День фінансів: потреби на відновлення енергетики, продовження санкцій проти рф, зарплати чиновників — Finance.ua

День фінансів: потреби на відновлення енергетики, продовження санкцій проти рф, зарплати чиновників Сьогодні 17:35

У п"ятницю, 14 березня, Finance.ua в новій статті детально розповідає про те, що варто знати щодо авторського права, скільки коштує його порушення та які є особливості. Всі подробиці нижче:

Продовження санкцій проти росії. ЄС подовжив на півроку персональні санкції проти росії, які охоплюють приблизно 2400 осіб і компаній. Обмеження включають заморожування активів і заборону на в’їзд. Про це ЄС подовжив на півроку персональні санкції проти росії, які охоплюють приблизно 2400 осіб і компаній. Обмеження включають заморожування активів і заборону на в’їзд. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас Каллас повідомила, хто виграє від торговельних воєн США та Європи.

Трамп посилив тиск на рф. США США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за енергоресурси росії через підсанкційні банки. Це означає, що європейські країни більше не можуть купувати нафту з росії без санкцій США.

Золото вперше досягло позначки в 3 тисячі доларів. Золото подорожчало до Золото подорожчало до рекордної позначки в 3000 доларів за унцію. Дорогоцінний метал зростає, оскільки агресивна тарифна політика президента США Дональда Трампа може завдати удару по економічному зростанню.

Скільки українців купують українське. Серед опитаних українців 53% респондентів зазвичай Серед опитаних українців 53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Але для 8% опитаних походження товару не має значення.

Потреби на відновлення української енергетики. Згідно з останньою оцінкою Світового банку RDNA4 потреби на відновлення української енергетики Згідно з останньою оцінкою Світового банку RDNA4 потреби на відновлення української енергетики становлять близько 68 млрд дол., тому уряд працює над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, які мають забезпечити відбудову.

До речі, співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні.

Борги за комунальні послуги. Навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована. Уникнути цього можна. Проте, якщо борги Навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована. Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити , можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна.

Робота без кордонів. Серед переваг віддаленої роботи, які можуть змусити вас переглянути свою поточну зайнятість: можливість працювати з будь-якого місця, Серед переваг віддаленої роботи, які можуть змусити вас переглянути свою поточну зайнятість: можливість працювати з будь-якого місця, підвищити свою продуктивність та мотивацію, відчути плюси гнучкого графіка, зекономити час та гроші, досягти балансу між роботою та особистим життям.

Як зростали зарплати чиновників за рік. За даними Мінфіну, у січні в центральних держорганах зарплату За даними Мінфіну, у січні в центральних держорганах зарплату отримували 21 707 осіб. Лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет — 76,0 тисяч гривень. В комітеті працюють 266 осіб.

У НБУ розповіли, що відбувається на валютному ринку. Курс гривні минулого місяця Курс гривні минулого місяця зміцнився , а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 0,5%. Це передусім пов’язано з поліпшенням кон’юнктури валютного ринку.

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