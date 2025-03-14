Скільки українців віддають перевагу українським виробникам — опитування (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки українців віддають перевагу українським виробникам — опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки українців віддають перевагу українським виробникам — опитування (інфографіка)
Скільки українців віддають перевагу українським виробникам — опитування (інфографіка)
Серед опитаних українців 53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Але для 8% опитаних походження товару не має значення.
Про це йдеться у результатах опитування Rakuten Viber, що провело анонімне онлайн-опитування.
Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Результати опитування показали, що 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.
На запитання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» відповіді розподілилися таким чином:
Скільки українців віддають перевагу українським виробникам — опитування (інфографіка)
Раніше писали, що українці рідше роблять покупки, але витрачають більше коштів на окремі категорії товарів. Про це свідчать результати щорічного дослідження від аудит-консалтингової компанії Deloitte Ukraine. Найбільш помітне скорочення — у сегменті дитячих товарів, де 39% опитаних зазначили, що купують їх рідше, що на 7 в. п. більше, ніж у 2023 році. Будівельні матеріали також втратили позиції — 48% споживачів скоротили частоту їх придбання.
Попит на лікарські засоби продовжує зростати — 24% українців купують їх частіше, ніж торік. Так само, як і на продукти харчування, середній чек змінився на 19% в офлайні та на 18% в онлайні порівняно з довоєнним періодом. Загалом, 37% опитаних збільшили витрати на продукти харчування та медикаменти.
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Довідка Finance.ua:

  • Програма стимулювання вітчизняного виробництва «Національний кешбек» має запустити спіраль економічного зростання для українського бізнесу; вона є стратегічною і буде продовжуватися і надалі. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
  • В Україні діє програма «Національний кешбек», яка дозволяє отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості товарів українського виробництва.
  • Станом на сьогодні українці вже оформили понад 5 млн карток «Національного кешбеку».
Треба гроші на покупки — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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