День фінансів: потреба в зовнішньому фінансуванні, нові штрафи для водіїв, ТОП-10 найпопулярніших вакансій

У вівторок, 23 вересня, Finance.ua зробив огляд актуальних цін у п’яти країнах Європи, де 2025 року жити найдешевше. Про це йдеться у нашій статті:

ТОП-10 найпопулярніших вакансій в Україні.

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала 309 тисяч вакансій. Найбільше шукали підсобних робітників. На другому місці водії автотранспорту. Було відкрито понад 13 тисяч вакансій, а претендентів на них виявилося 10,6 тисячі.

Нові штрафи для водіїв.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, поліцією та МВС розроблено ініціативи, які дозволять підвищити штрафи для водіїв, а також введуть нові види порушень. За що нові штрафи — дивіться за посиланням.

Також водіям та перевізникам змінили правила перетину кордону. Деталі — тут.

Тимчасові технічні труднощі в Резерв+.

Як повідомляє Міноброни наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Поради, що робити — дивіться тут

Виплати для військових.

У держбюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат для військовослужбовців. Водночас у владі запевняють, що мають щире бажання збільшити виплати захисникам України.

Реальний прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних показниках, а не на застарілих чи умовних розрахунках. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Потреба в зовнішньому фінансовому бюджеті на 2025 рік.

Як повідомила народна депутатка та голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, в медіа з’явилась інформація про те, що Україні потрібно майже $9 млрд у 2025 році.

НБУ виходить із зони комфорту.

Після кількох тижнів відносного спокою Національному банку України довелося в п’ятницю суттєво наростити продаж валюти з міжнародних резервів. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Доставка газу на 2026 рік.

Порахувати суму за доставку газу в майбутніх платіжках можна вже зараз. Адже у вересні закінчується так званий газовий рік. Саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2024-го по 30 вересня 2025-го року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку «блакитного палива» з 1 січня 2026 року.

👛А чи знаєте ви, що витрачаючи гроші в магазині, частину з них ми можемо повернути? Звучить як магія, правда? Але це реальність, яка називається кешбек. Якщо ви хоч раз бачили, як на ваш рахунок повертається кілька гривень за покупку, то знаєте це приємне відчуття. Але що таке кешбек насправді, як він працює і, найголовніше, чи не ховається за ним якась пастка?

