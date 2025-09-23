Актуальні ціни на життя в Хорватії Сьогодні 21:25 — Особисті фінанси

Переїзд у Хорватію пропонує іноземцям середземноморський комфорт за доступною ціною. М’який клімат, мальовниче узбережжя, розвинена інфраструктура, якісна медицина — все це чекає на іммігрантів за доступною ціною. І вони все частіше обирають цю країну, тому сьогодні Хорватія — друга за величиною за рівнем еміграції в ЄС.

За даними дослідження Relocate. me, в середньому життя в Загребі приблизно на 40% дешевше, ніж у Лондоні. Наприклад, оренда житла становить 670 євро проти 2 500 євро в Лондоні. А за індексом вартості життя (показник становить 31,5), Хорватія набагато вигідніша, порівняно з такими країнами ЄС як: Швейцарія (84,0), Ірландія (57,4) або Нідерланди (50,2).

Загалом щомісячні витрати для однієї особи сягають 770 євро без урахування орендної плати. Порівняно з Україною, вартість життя в Хорватії в середньому на 84,1% дорожча, а орендна плата — майже на 112% вища.

Житло

оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 662 євро, поза центром — 508 євро за місяць;

оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 1 111 євро, поза центром — 830 євро за місяць.

Їжа

хліб та крупи: буханець хліба — 1,45 євро, 1 кг рису — 2,68 євро;

молоко (1 літр) — 1,10 євро;

яйця (12 шт.) — 3,25 євро;

м’ясо (за 1 кг): куряче філе — 8,46 євро, яловичина — 10,76 євро;

напої: пляшка води (1,5 л) — 1,09 євро, пляшка вина — 7 євро, пиво (0,5 л) — 1,46 євро.

Інші витрати:

кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 60 євро, МакМеню у МакДональдз — 8 євро, капучино — 2,24 євро;

громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 1,25 євро, таксі 1 км — 1 євро;

одяг: 1 пара джинсів — 82 євро, 1 літня сукня — 35 євро, кросівки — 86 євро, чоловіче шкіряне взуття — 93 євро.

