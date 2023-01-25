День фінансів: посилення відповідальності для військових, характеристики та ціна Leopard 2, робота мережі Power Banking — Finance.ua

День фінансів: посилення відповідальності для військових, характеристики та ціна Leopard 2, робота мережі Power Banking Сьогодні 17:50

Середа, 25 січня. Німеччина оголосила про рішення передати Україні танки Leopard 2. Ця тема набула великого розголосу, тому Finance.ua вирішив розібратись, чим хороші ці машини, які обіцяють надати Україні вже за три місяці.

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Посилення відповідальності для військових. Зеленський підписав законопроєкт, який посилює Зеленський підписав законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи з військової частини. Документ передбачає, що військові можуть отримати покарання від 3 до 12 років тюрми.

Робота мережі Power Banking. Вже 1827 банківських відділень Вже 1827 банківських відділень готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту. Це 40% від загальної кількості. За останній місяць мережа відділень Power Banking зросла у понад 1,5 раза або на 640 банківських відділень.

Концепт «Податкової в смартфоні». Данило Гетманцев оприлюднив план з Данило Гетманцев оприлюднив план з діджиталізації податкової служби на 2023 рік. У цьому році планують, зокрема, розширити функціонування е-кабінету платника податків, впровадити «Smart ФОП», автоматизувати роботу з Big Data, запровадити е-акциз — електронний контроль за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

До речі, в Офісі Президента обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат.

Суми в платіжках за «комуналку». Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що споживачам приходять чималі Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв пояснив, що споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини. Наприклад, через невчасну передачу показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі.

Виплати за працевлаштування ВПО. У 2023 році фінансування програм для працевлаштування внутрішніх переселенців збільшили у 1,5 рази. Передбачається, що в разі якщо роботодавець достроково звільнить працівника, за якого виплачувалася компенсація — суму виплачених коштів потрібно повернути у повному обсязі. Але У 2023 році фінансування програм для працевлаштування внутрішніх переселенців збільшили у 1,5 рази. Передбачається, що в разі якщо роботодавець достроково звільнить працівника, за якого виплачувалася компенсація — суму виплачених коштів потрібно повернути у повному обсязі. Але є один виняток

Також внутрішні переселенці можуть отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Допомога біженцям у Польщі. Президент Анджей Дуда підписав поправку до Закону про допомогу громадянам України. Президент Анджей Дуда підписав поправку до Закону про допомогу громадянам України. Законом передбачається , що українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі, після чого вони платитимуть за проживання у таких місцях.

€15 млн на stereo by mono. Олег Гороховський повідомив, що польський проект українського monobank — stereo by mono — фінансує він, а також інші співзасновники Fintech Band Михайло Рогальський та Вадим Ковальов. Олег Гороховський повідомив, що польський проект українського monobank — stereo by mono — фінансує він, а також інші співзасновники Fintech Band Михайло Рогальський та Вадим Ковальов. Загальна сума інвестицій на перший рік становить €15 млн.

Шахрайські схеми під час війни. За даними Кіберполіції, від моменту повномасштабного вторгнення рф кількість звернень За даними Кіберполіції, від моменту повномасштабного вторгнення рф кількість звернень щодо телефонного шахрайства не зменшилась. Зловмисники «адаптують» свої схеми відповідно до ситуації в країні та потреб громадян. Наприклад, після вторгнення рф серед «послуг» зловмисників з’явились псевдо евакуаційні перевезення. Також Мережею рясніють оголошення щодо пошуку працівників в «затишні офіси».

Збір коштів на генератори. Бренд технологічного одягу та один із лідерів України у сфері кібербезпеки об’єднали зусилля, щоб створити колекцію Cyber Warfare Legion. До неї увійшли футболки, худі, сумки-месенджери, сумки-гаманці із кіберзахистом, вироблені з використанням тканини Фарадея, яка блокує сигнали 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth і Wi-Fi. Весь прибуток від продажу перекажуть через платформу United24 на Бренд технологічного одягу та один із лідерів України у сфері кібербезпеки об’єднали зусилля, щоб створити колекцію Cyber Warfare Legion. До неї увійшли футболки, худі, сумки-месенджери, сумки-гаманці із кіберзахистом, вироблені з використанням тканини Фарадея, яка блокує сигнали 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth і Wi-Fi. Весь прибуток від продажу перекажуть через платформу United24 на закупівлю генераторів для українських лікарень.

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