День фінансів: поетапне підвищення тарифів на ЖКГ та умови нових контрактів для військовослужбовців Вчора 17:38

Понеділок, 11 травня. Українцям 50+ пропонують нові можливості працевлаштування, а для водіїв — нові штрафні бали.

Поетапне підвищення тарифів на ЖКГ

НБУ повідомляє , що зростає ймовірність поетапного підвищення тарифів на ЖКГ через погіршення стану енергосистеми. Значним джерелом невизначеності для прогнозу інфляції залишаються терміни та параметри перегляду тарифів на окремі послуги ЖКГ, а також інших адміністративно регульованих цін.

«єВідновлення»: які результати за 3 роки

196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярди гривень. За 3 роки державна програма компенсацій єВідновлення стала механізмом компенсацій та підтримкою громад та відновлення житлового сектору. Станом на 10 травня 2026 року компенсації отримали196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярди гривень.

Реєстрація нерухомості через «Дію»

Для отримання частини держпослуг нерухомість має бути внесена до реєстру речових прав. Якщо житло купували або оформлювали до 2013 року, інформації про нього в електронному реєстрі може не бути. У такому випадку власники можуть самостійно подати заявку онлайн через портал «Дія» — без відвідування ЦНАПу чи державного реєстратора.

Вартість оренди квартир у Києві за 10 років

За останні 10 років оренда квартир у Києві подорожчала у кілька разів. Якщо у 2016 році однокімнатне житло можна було знайти за 3 900 гривень на місяць, то зараз ціни стартують від 10 тис. гривень.

Умови нових контрактів для військовослужбовців

Українським військовослужбовцям почали н адсилати проєкти нових контрактів, які раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Документи передбачають нову систему фінансового стимулювання військових.

Українці 50+: можливості працевлаштування

В Україні запускають проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». Проєкт створює місток між людьми 50+ і роботодавцями, яким сьогодні потрібні відповідальні працівники, готові включатися в роботу. Всі деталі тут.

Картка для ФОП

У наш час картка для ФОП так само важливий інструмент, як колись калькулятор для бухгалтера. Вона перестала бути просто засобом доступу до рахунку. Сьогодні це — повноцінний інструмент управління бізнесом. З її допомогою можна приймати платежі, сплачувати витрати, контролювати рух коштів на розрахунковому рахунку, платити податки та працювати з бухгалтерією.

У війні настав переломний момент

Аналітики зазначають , що цьогорічний парад став символом зростаючої вразливості росії. Після складної зими, коли українська енергетична інфраструктура зазнавала масованих атак ракетами та дронами, ситуація на фронті поступово змінюється на користь України.

