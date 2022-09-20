День фінансів: податки для українців у Польщі, субсидії на новий опалювальний сезон, умови бронювання військовозобов'язаних — Finance.ua

День фінансів: податки для українців у Польщі, субсидії на новий опалювальний сезон, умови бронювання військовозобов'язаних
У вівторок, 20 вересня, розповімо про ставки на депозити, допомогу від ЄС та новий конверт від Укрпошти.
Оподаткування доходів українців у Польщі. Мінфін Польщі заявив, що доходи біженців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в країні понад 183 дні. У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення цього строку.
- Відмітимо, що з 24 лютого польський кордон перетнули близько 6 млн громадян України. З понад 1,3 млн біженців з України, які отримали номери PESEL, людей працездатного віку нараховується близько 500 тисяч, з них десь 400 тисяч вже знайшли роботу. Ті, хто ще не встиг цього зробити, можуть скористатися спеціальними ресурсами.
Підвищення ставок на депозити. У Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення ставок за депозитами, зокрема, в деяких банках вони вже сягають 15-20%. Останнім часом пришвидшилося зростання ставок і за довгостроковими гривневими депозитами. Як зазначили у Нацбанку, після відновлення функціонування вторинного ринку посилився й відгук дохідностей гривневих ОВДП.
- Водночас, за даними дослідження міжнародного дослідницького холдингу 4Service, більше половини українських біженців мають рахунок в іноземному банку (53%), ще 12% планують його відкрити. Так, за результатами дослідження ПриватБанк втратив найбільшу кількість клієнтів: відтік клієнтів банку становить 30%.
- Також в Мінреінтеграції підготували інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки, де поки не працюють банківські відділення та банкомати.
Субсидії у новому опалювальному сезоні. Мінсоцполітики ухвалило рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року.
Умови бронювання військовозобов’язаних. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню. Документом визначаються умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.
Рада ЄС затвердила 5 млрд євро траншу для України. Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Ці кошти є другим траншем пакета на загальну суму 9 млрд євро, обіцяного ЄС у травні. Кошти виділяються для підтримки стійкості української економіки та для підготовки до опалювального сезону. З них також можна буде виплачувати зарплати бюджетникам та забезпечувати соціальні пільги.
- До речі, за даними Financial Times, Велика Британія виділить у наступному році ще щонайменше £2,3 млрд ($2,6 млрд) допомоги Україні через вторгнення росії.
«Ласкаво просимо до пекла» від Укрпошти. Укрпошта сьогодні, 20 вересня, випустила маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України — російський диктатор путін. Одночасно з випуском конверту Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом «U» для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою «V», спаплюженою ворогом.
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