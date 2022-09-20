День фінансів: податки для українців у Польщі, субсидії на новий опалювальний сезон, умови бронювання військовозобов'язаних — Finance.ua

День фінансів: податки для українців у Польщі, субсидії на новий опалювальний сезон, умови бронювання військовозобов'язаних Вчора 17:50

У вівторок, 20 вересня, розповімо про ставки на депозити, допомогу від ЄС та новий конверт від Укрпошти.

Оподаткування доходів українців у Польщі. Мінфін Польщі заявив, що Мінфін Польщі заявив, що доходи біженців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в країні понад 183 дні. У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення цього строку.

Відмітимо, що з 24 лютого польський кордон перетнули близько 6 млн громадян України. З понад 1,3 млн біженців з України, які отримали номери PESEL, людей працездатного віку нараховується близько 500 тисяч, з них десь 400 тисяч вже знайшли роботу. Ті, хто ще не встиг цього зробити, можуть скористатися спеціальними ресурсами.

Підвищення ставок на депозити. У Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення У Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення ставок за депозитами , зокрема, в деяких банках вони вже сягають 15-20%. Останнім часом пришвидшилося зростання ставок і за довгостроковими гривневими депозитами. Як зазначили у Нацбанку, після відновлення функціонування вторинного ринку посилився й відгук дохідностей гривневих ОВДП.

Водночас, за даними дослідження міжнародного дослідницького холдингу 4Service, більше половини українських біженців мають рахунок в іноземному банку (53%), ще 12% планують його відкрити. Так, за результатами дослідження ПриватБанк втратив найбільшу кількість клієнтів: відтік клієнтів банку становить 30%.

Також в Мінреінтеграції підготували інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки, де поки не працюють банківські відділення та банкомати.

Субсидії у новому опалювальному сезоні. Мінсоцполітики Мінсоцполітики ухвалило рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року.

Умови бронювання військовозобов’язаних. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню. Документом визначаються умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

Рада ЄС затвердила 5 млрд євро траншу для України. Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро . Ці кошти є другим траншем пакета на загальну суму 9 млрд євро, обіцяного ЄС у травні. Кошти виділяються для підтримки стійкості української економіки та для підготовки до опалювального сезону. З них також можна буде виплачувати зарплати бюджетникам та забезпечувати соціальні пільги.

До речі, за даними Financial Times, Велика Британія виділить у наступному році ще щонайменше £2,3 млрд ($2,6 млрд) допомоги Україні через вторгнення росії.

«Ласкаво просимо до пекла» від Укрпошти. Укрпошта сьогодні, 20 вересня, випустила Укрпошта сьогодні, 20 вересня, випустила маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України — російський диктатор путін. Одночасно з випуском конверту Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом «U» для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою «V», спаплюженою ворогом.

Фото: Укрпошта

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