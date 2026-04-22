Поїздки з пригодами: таксі Tesla плутаються в маршрутах і висаджують пасажирів на швидкості
Компанія Tesla розпочала тестову експлуатацію безпілотних таксі на дорогах загального користування у США. Втім, перші пасажири вже зіткнулися з низкою небезпечних і дивних ситуацій, свідчать дописи у соцмережах.
Випробування проходять у штаті Техас — зокрема в містах Даллас та Х’юстон. Для тестів використовують електромобілі Tesla Model Y, які працюють у форматі Robotaxi.
Наразі в кожному місті курсує лише по одному авто, однак у компанії планують поступово збільшувати їх кількість.
За даними перших користувачів, безпілотні таксі працюють нестабільно. Через відсутність водія або оператора в салоні вирішити проблему на місці неможливо — пасажирам доводиться звертатися до кол-центру.
У соцмережах вже з’явилися відео з помилками в роботі системи. Зокрема, автомобілі:
- не розпізнають дорожні знаки та сигнали світлофора;
- не доїжджають до пункту призначення, зупиняючись за кілька кілометрів;
- можуть плутатися в маршрутах і хаотично рухатися дорогами.
В одному з випадків авто раптово зупинилося просто на хайвеї, створивши потенційно небезпечну ситуацію.
