Поїздки з пригодами: таксі Tesla плутаються в маршрутах і висаджують пасажирів на швидкості Сьогодні 07:19 — Технології&Авто

Компанія Tesla розпочала тестову експлуатацію безпілотних таксі на дорогах загального користування у США. Втім, перші пасажири вже зіткнулися з низкою небезпечних і дивних ситуацій, свідчать дописи у соцмережах.

Випробування проходять у штаті Техас — зокрема в містах Даллас та Х’юстон. Для тестів використовують електромобілі Tesla Model Y, які працюють у форматі Robotaxi.

Наразі в кожному місті курсує лише по одному авто, однак у компанії планують поступово збільшувати їх кількість.

За даними перших користувачів, безпілотні таксі працюють нестабільно. Через відсутність водія або оператора в салоні вирішити проблему на місці неможливо — пасажирам доводиться звертатися до кол-центру.

У соцмережах вже з’явилися відео з помилками в роботі системи. Зокрема, автомобілі:

не розпізнають дорожні знаки та сигнали світлофора;

не доїжджають до пункту призначення, зупиняючись за кілька кілометрів;

можуть плутатися в маршрутах і хаотично рухатися дорогами.

В одному з випадків авто раптово зупинилося просто на хайвеї, створивши потенційно небезпечну ситуацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.