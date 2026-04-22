Дорожній знак з «плюсом»: що він значить та де діє (фото) Сьогодні 04:42 — Технології&Авто

Водії, які подорожують з Польщі до північної Європи, повинні звернути особливу увагу на один характерний дорожній знак, який часто можна побачити на вулицях норвезьких міст.

Про це пише польське видання motoryzacja.interia

Це синій знак із контуром автомобіля, всередині якого знаходиться знак «плюс» та номер.

Хоча він може здаватися непомітним, він містить важливу інформацію, а його ігнорування може призвести до великого штрафу. Незнання правил не захищає від наслідків.

Що означає

Синій знак із контуром автомобіля, знаком «плюс» та цифрами інформує водіїв про спільні смуги руху — смуги, зарезервовані виключно для транспортних засобів, що перевозять водія та щонайменше двох пасажирів.

Це рішення, відоме на Заході як «спільне використання автомобілів», було популярним у Сполучених Штатах та Канаді протягом багатьох років. Воно також дедалі частіше впроваджується в європейських країнах, таких як Нідерланди, Німеччина, Франція та Норвегія.

Смуги для спільного використання автомобілів (carboning lanes) в першу чергу призначені для збільшення пропускної здатності доріг у міських заторах. Їхнє впровадження мало на меті скоротити час подорожі та зробити її більш передбачуваною, що, своєю чергою, заохотило водіїв подорожувати разом, а не поодинці.

Хто може користуватися спільною смугою

У випадку з норвезьким «інформаційним знаком № 509» правила чітко визначають, хто може користуватися спільною смугою руху. Автобуси, таксі та пасажирські транспортні засоби мають пріоритетний доступ.

Важливо, що звичайні легкові автомобілі також можуть користуватися смугою за умови, що вони перевозять щонайменше таку кількість людей, як зазначено на знаку — зазвичай двох або трьох.

Після внесення змін до правил у 2005 році, транспортні засоби з нульовим рівнем викидів, такі як електричні та водневі транспортні засоби, також були включені до групи транспортних засобів, що відповідають вимогам.

Які штрафи

Використання смуги з позначкою «509» без дотримання мінімальної вимоги щодо кількості пасажирів може бути дорогим. Згідно з норвезьким тарифом, штраф за таке порушення становить 5500 крон, або майже 2000 злотих.

Важливо, що не лише поліцейські патрулі стежать за дотриманням правил; норвезька влада має передові системи камер, які можуть точно визначити кількість людей у ​​транспортному засобі.

Раніше йшлося про те, що у 2025 році в Іспанії оновили каталог дорожніх знаків. Але один із них уже викликає плутанину серед водіїв — його майже ніхто не розуміє. Мова про знак P-35 «Плетіння» (Trenzado). Знак попереджає про зону переплетення — ділянку, де зливаються або розділяються смуги, і де транспортні потоки перетинаються, створюючи підвищений ризик зіткнень.

