У Туреччині створили дешеву альтернативу Smart (фото) Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Турецький електрокар Karea Fit

Туреччина активно розвиває автомобільну галузь і місцеві виробники створюють серійні електрокари. На ринок вийшли вже кілька моделей Togg, а тепер з’явився і дешевий бюджетний електромобіль Karea Fit.

Про це повідомляє сайт Motor.es.

Що відомо про новинку

Новий Karea Fit — доступна альтернатива компактному Smart, який невдовзі повернеться на ринок. Турецький електромобіль коштує від 699 000 лір (13 200 євро), хоча не виключено, що ціна Karea Fit дещо зросте.

Двомісний Karea Fit сягає лише 2631 мм завдовжки. У нього короткий капот, великі круглі фари та масивні нефарбовані бампери.

У салоні всі показники виводяться на центральний дисплей. Недорогий електрокар оснащений кондиціонером та електросклопідіймачами.

Скромний електромотор потужністю 16 к. с. (12 кВт) дозволяє розвивати 90 км/год та розганятися до 50 км/год за 6 с. Літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 9,98 кВт∙год забезпечує запас ходу в 135 км, але підтримує тільки повільну (3,3 кВт) зарядку.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.