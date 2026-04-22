WhatsApp запустив в беті преміум-передплату WhatsApp Plus

Протягом першого місяця використання преміум-функції можна випробувати безплатно
WhatsApp представив нові преміум-функції в межах передплати WhatsApp Plus. Оновлення доступне обмеженому колу бета-тестерів, однак протягом наступних кількох тижнів вийде на більш масовий випуск.
Про це пише WABetainfo.
На скриншотах, якими поділився користувач u/elle-hacen на Reddit, WhatsApp Plus знаходиться на новій вкладці «Передплати». Протягом першого місяця використання преміум-функції можна випробувати безплатно.
Ціни різняться залежно від регіону: в конкретному дописі Meta планує стягувати 229 пакистанських рупій (близько $0,8), тоді як для європейського регіону інтерфейс відображає ціну в €2,49 на місяць.
В межах WhatsApp Plus передбачені такі додаткові функції, як надсилання унікальних стікерів з анімацією, зміна теми (доступно 18 варіантів) чи іконки (доступно 14) застосунку, закріплення до 20 чатів замість безплатних трьох, 10 преміум-мелодій для дзвінків, спільні налаштування для списків чатів тощо.
WhatsApp Plus доступний обмеженій кількості користувачів, які встановлюють останні оновлення WhatsApp для Android з Google Play Store. Підтримка iOS планується «на пізніший етап».
