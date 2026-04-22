У Німеччині знову виплачуватимуть субсидії на електромобілі
У Німеччині з 1 січня 2026 року відновили програму субсидій на електромобілі та гібриди. Виплати вже діяли раніше — з 2016 року, однак у 2023-му їх скасували. Тепер уряд повертає підтримку, щоб стимулювати купівлю екологічного транспорту, насамперед серед сімей із невисокими доходами та дітьми.
За даними німецької влади, у 2025 році кожен п’ятий новий автомобіль у країні був електричним.
Про це пише DW.
Від чого залежить розмір виплат
Сума субсидії варіюється залежно від типу авто, доходу та кількості дітей у родині.
Базова виплата становить 3 тис. євро — її можуть отримати домогосподарства з річним доходом до 80 тис. євро (брутто). Додатково передбачено по 500 євро за кожну дитину, але не більше ніж за двох.
Більші суми доступні для родин із меншими доходами:
- до 4 тис. євро — при доході до 60 тис. євро;
- до 5 тис. євро — при доході до 45 тис. євро.
Максимальні виплати можливі лише за умови, що річний дохід не перевищує 90 тис. євро і в сім’ї є двоє дітей.
Умови отримання субсидій
Програма поширюється виключно на нові автомобілі — як при купівлі, так і при лізингу. Водночас електрокар не можна продавати протягом трьох років після отримання субсидії.
Прийом заявок планують відкрити у травні 2026 року. Водночас передбачена можливість оформити виплату заднім числом, якщо авто було придбане на початку року.
Загальний бюджет програми становить 3 млрд євро — цих коштів має вистачити приблизно на 800 тис. автомобілів.
Критика та очікування від програми
Програму вже критикують через те, що вона охоплює лише нові авто. На думку експертів, сім’ї з відповідним рівнем доходів частіше розглядають уживані автомобілі, а не нові електрокари.
Водночас у німецькому уряді очікують, що субсидії допоможуть скоротити кількість машин із двигунами внутрішнього згоряння на дорогах. Критики ж пропонують розширити підтримку — зокрема, фінансувати громадський транспорт і запровадити додаткові збори для авто з ДВЗ.
