У Німеччині знову виплачуватимуть субсидії на електромобілі Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

У Німеччині з 1 січня 2026 року відновили програму субсидій на електромобілі та гібриди. Виплати вже діяли раніше — з 2016 року, однак у 2023-му їх скасували. Тепер уряд повертає підтримку, щоб стимулювати купівлю екологічного транспорту, насамперед серед сімей із невисокими доходами та дітьми.

За даними німецької влади, у 2025 році кожен п’ятий новий автомобіль у країні був електричним.

Про це пише DW

Від чого залежить розмір виплат

Сума субсидії варіюється залежно від типу авто, доходу та кількості дітей у родині.

Базова виплата становить 3 тис. євро — її можуть отримати домогосподарства з річним доходом до 80 тис. євро (брутто). Додатково передбачено по 500 євро за кожну дитину, але не більше ніж за двох.

Більші суми доступні для родин із меншими доходами:

до 4 тис. євро — при доході до 60 тис. євро;

до 5 тис. євро — при доході до 45 тис. євро.

Максимальні виплати можливі лише за умови, що річний дохід не перевищує 90 тис. євро і в сім’ї є двоє дітей.

Умови отримання субсидій

Програма поширюється виключно на нові автомобілі — як при купівлі, так і при лізингу. Водночас електрокар не можна продавати протягом трьох років після отримання субсидії.

Прийом заявок планують відкрити у травні 2026 року. Водночас передбачена можливість оформити виплату заднім числом, якщо авто було придбане на початку року.

Читайте також Найпопулярніші нові та вживані електромобілі серед українців (інфографіка)

Загальний бюджет програми становить 3 млрд євро — цих коштів має вистачити приблизно на 800 тис. автомобілів.

Критика та очікування від програми

Програму вже критикують через те, що вона охоплює лише нові авто. На думку експертів, сім’ї з відповідним рівнем доходів частіше розглядають уживані автомобілі, а не нові електрокари.

Водночас у німецькому уряді очікують, що субсидії допоможуть скоротити кількість машин із двигунами внутрішнього згоряння на дорогах. Критики ж пропонують розширити підтримку — зокрема, фінансувати громадський транспорт і запровадити додаткові збори для авто з ДВЗ.

