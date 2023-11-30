День фінансів: податки для ФОПів, зміни у виплатах ВПО, нові вимоги до банків — Finance.ua

День фінансів: податки для ФОПів, зміни у виплатах ВПО, нові вимоги до банків Вчора 17:50

Четвер, 30 листопада. Про зміни для банків, підприємців та переселенців.

Нові вимоги до банків. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що банківський сектор є стійким, тому регулятор поновлює довоєнні вимоги до банків і Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що банківський сектор є стійким, тому регулятор поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові . За її словами, більшість послаблень, запроваджених для мінімізації шоків повномасштабної війни, вже скасовано.

До речі, у світі змінився список глобальних системно важливих банків. Рада з фінансової стабільності виключила з нього італійський UniCredit.

Банківська система України включає як банки з державним капіталом, так і з приватним. В історії сучасної України налічується три найбільші банки, які спочатку були створені приватним капіталом, а потім націоналізовані та стали державною власністю. Кожен із цих банків мав свій особливий шлях. У новій статті Finance.ua розповідає, навіщо їх націоналізували, та як це вплинуло на банківську систему:

Податки у 2024 році. У наступному році в Україні не планується змін податкових ставок для малих та середніх підприємців. Але наступного року в два етапи підвищать мінімальну зарплату, тому У наступному році в Україні не планується змін податкових ставок для малих та середніх підприємців. Але наступного року в два етапи підвищать мінімальну зарплату, тому зміниться і мінімальний розмір єдиного соціального внеску.

Зміни у виплатах ВПО. З лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу. Згідно зі змінами до законодавства, грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО. Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб. В Офісі омбудсмана З лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу. Згідно зі змінами до законодавства, грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО. Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб. В Офісі омбудсмана пропонують внести зміни у виплатах допомоги.

Тарифи на «комуналку» з 1 грудня. В уряді вже давно говорять про перегляд тарифів. Однак в грудні 2023 року тарифи не підвищуватимуться, а це означає, що ми платитимемо за тими самими розцінками, що й у листопаді. В уряді вже давно говорять про перегляд тарифів. Однак в грудні 2023 року тарифи не підвищуватимуться, а це означає, що ми платитимемо за тими самими розцінками, що й у листопаді. За посиланням розповідаємо, які тарифи наразі діють.

Куди релокується український бізнес. Як Як свідчать дані Опендатабот, 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації від початку повномасштабного вторгнення. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Одещини.

Англомовна версія документів у «Дії». У застосунку «Дія» тепер можна отримати англомовну версію закордонного паспорта, техпаспорта та посвідчення водія. Для того, У застосунку «Дія» тепер можна отримати англомовну версію закордонного паспорта, техпаспорта та посвідчення водія. Для того, щоб отримати англомовну версію документів, необхідно зайти у застосунок, знайти документ, який треба перекласти, натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа «перекласти англійською».

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Розрахунок криптовалютою. Представники компаній NovaPay, Rozetka та АТБ Представники компаній NovaPay, Rozetka та АТБ розповіли , що не розглядають розрахунок криптовалютою. Для впровадження відповідних технологій перш за все не готово законодавство.

У Києві здорожчало житло. За За даними сайту M2bomber, за останні 6 місяців на вторинному ринку столичної нерухомості ціни зросли більш ніж на 1 700 грн. За рік здорожчання виявилося ще більшим — понад 2 100 грн.

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