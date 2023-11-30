У світі змінився список глобальних системно важливих банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У світі змінився список глобальних системно важливих банків

Фондовий ринок
372
У світі змінився список глобальних системно важливих банків
У світі змінився список глобальних системно важливих банків
Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) за підсумками щорічного перегляду списку глобальних системно значущих банків виключила з нього італійський UniCredit.
З переліку також виключено швейцарський Credit Suisse, який у 2023 році поглинув конкурент UBS. Водночас до списку занесено китайський Bank of Communications, йдеться в повідомленні FSB.
Таким чином, кількість банків у списку 2023 року скоротилася до 29-и з 30-и у 2022 році.

Читайте також: Коли та навіщо націоналізували банки в Україні

FSB заносить фінінститути до свого переліку з огляду на низку критеріїв, включно з їхнім розміром, складністю бізнесу та рівнем взаємопов'язаності з іншими. Занесені до нього організації мають дотримуватися підвищених вимог до капіталу.
Відповідно до нового списку американський JPMorgan Chase & Co. залишився єдиним банком у категорії, що передбачає найжорсткіші вимоги до капіталу. Як і раніше, його показник достатності капіталу повинен буде перевищувати мінімальні вимоги на 2,5 процентного пункту.

Повний список глобальних системно значущих банків виглядає так:

  1. JP Morgan Chase
  2. Bank of America
  3. Citigroup
  4. HSBC
  5. Agricultural Bank of China
  6. Банк Китаю
  7. Barclays
  8. BNP Paribas
  9. China Construction Bank
  10. Deutsche Bank
  11. Goldman Sachs
  12. Промисловий і комерційний банк Китаю
  13. Mitsubishi UFJ FG
  14. UBS
  15. Bank of Communications
  16. Bank of New York Mellon
  17. Groupe BPCE
  18. Groupe Crédit Agricole
  19. ING
  20. Mizuho FG
  21. Morgan Stanley
  22. Royal Bank of Canada
  23. Santander
  24. Société Générale
  25. Standard Chartered
  26. State Street
  27. Sumitomo Mitsui FG
  28. Toronto Dominion
  29. Wells Fargo
Новий список буде опубліковано в листопаді 2024 року.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.