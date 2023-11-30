У світі змінився список глобальних системно важливих банків — Finance.ua

У світі змінився список глобальних системно важливих банків Вчора 15:45 — Фондовий ринок

У світі змінився список глобальних системно важливих банків

Рада з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) за підсумками щорічного перегляду списку глобальних системно значущих банків виключила з нього італійський UniCredit.

З переліку також виключено швейцарський Credit Suisse, який у 2023 році поглинув конкурент UBS. Водночас до списку занесено китайський Bank of Communications, йдеться в повідомленні FSB

Таким чином, кількість банків у списку 2023 року скоротилася до 29-и з 30-и у 2022 році.

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FSB заносить фінінститути до свого переліку з огляду на низку критеріїв, включно з їхнім розміром, складністю бізнесу та рівнем взаємопов'язаності з іншими. Занесені до нього організації мають дотримуватися підвищених вимог до капіталу.

Відповідно до нового списку американський JPMorgan Chase & Co. залишився єдиним банком у категорії, що передбачає найжорсткіші вимоги до капіталу. Як і раніше, його показник достатності капіталу повинен буде перевищувати мінімальні вимоги на 2,5 процентного пункту.

Повний список глобальних системно значущих банків виглядає так:

JP Morgan Chase Bank of America Citigroup HSBC Agricultural Bank of China Банк Китаю Barclays BNP Paribas China Construction Bank Deutsche Bank Goldman Sachs Промисловий і комерційний банк Китаю Mitsubishi UFJ FG UBS Bank of Communications Bank of New York Mellon Groupe BPCE Groupe Crédit Agricole ING Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG Toronto Dominion Wells Fargo

Новий список буде опубліковано в листопаді 2024 року.

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