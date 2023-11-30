В Нацбанку розповіли про нові вимоги до банків — Finance.ua

В Нацбанку розповіли про нові вимоги до банків Вчора 13:02 — Фондовий ринок

В Нацбанку розповіли про нові вимоги до банків

Банківський сектор України є стійким завдяки накопиченим запасам капіталу. Для подальшого його зміцнення в умовах невизначеності Національний банк поновлює довоєнні вимоги до банків і запроваджує нові.

Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час виступу на щорічній конференції Profit|Risk|2023, організованої Extra Consulting.

Рожкова заявила, що більшість послаблень, запроваджених для мінімізації шоків повномасштабної війни, вже скасовано. Зокрема, поновлено вимоги до оцінки банками кредитного ризику, переоцінки та перевірки застав.

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«Крім того, парламент поновив дію ст.75−76 Закону України „Про банки і банківську діяльність“ про відповідальність банків за порушення нормативів. Водночас Національний банк не застосовуватиме ці норми до банку, який узгодив і виконує програму капіталізації / реструктуризації», — додала заступник голови НБУ.

Вона також нагадала про нові вимоги до банків.

Насамперед банки у своїх планах на 2024 рік мають враховувати:

100% операційного ризику під час розрахунку достатності капіталу;

результати тестового розрахунку мінімального ринкового ризику;

вирахування з капіталу 100% непрофільних активів;

запровадження нової структури і нормативів капіталу;

оцінку достатності внутрішнього капіталу ІСААР;

оновлення планів відновлення.

Надалі, ураховуючи стан банківської системи та остаточні результати оцінки стійкості, визначатимуться строки та плани активації буферів капіталу.

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Рожкова зазначила, що попередні результати оцінки стійкості підтвердили очікування Національного банку про належну оцінку банками якості кредитів. Отже, розмір наявного запасу капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання нових та відновлених вимог. Водночас результати оцінки стійкості та плани впровадження регуляторних вимог доцільно врахувати в стратегіях.

«Попри величезну підтримку з боку партнерів і стійку віру в нашу перемогу, ми продовжуємо жити в умовах невизначеності. З іншого боку, протягом майже двох років повномасштабної війни ми побачили, наскільки стійким та адаптивним є наш фінансовий сектор, — зазначила Рожкова. — Маючи Стратегію розвитку фінансового сектору як дороговказ та розуміючи поточні виклики й шляхи їх подолання, українські банки спроможні будувати плани і виконувати свою головну функцію — підтримання економіки країни як зараз, в період спротиву, так і після нашої Перемоги, в період відновлення».

Довідка Finance.ua:

Національний банк відновлює раніше призупинені регуляторні вимоги до банків та запроваджує нові. Так, банкам потрібно врахувати у своїй діяльності відновлення таких вимог:

урахування з 29 грудня 2023 року в нормативах достатності капіталу 100% операційного ризику (наразі враховується лише 50% розрахункового розміру). Також у 2024 році планується відновити визначення розміру операційного ризику на підставі актуалізованої річної фінансової звітності за 2021−2023 роки;

оновлення та подання банками до Національного банку планів відновлення діяльності - до 01 жовтня 2024 року.

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