У NovaPay, Rozetka та АТБ розповіли, чи розглядають розрахунок криптовалютою — Finance.ua

У NovaPay, Rozetka та АТБ розповіли, чи розглядають розрахунок криптовалютою Вчора 16:45 — Криптовалюта

У NovaPay, Rozetka та АТБ розповіли, чи розглядають розрахунок криптовалютою

NovaPay, Rozetka та АТБ не розглядають розрахунок криптовалютою.

Про це на форумі Mind WinTech Summit 2023 повідомили представники компаній Олексій Рубан, Олександр Лапко та Денис Сапарбаєв відповідно, пише Mind.

Рубан пояснив, що для впровадження відповідних технологій перш за все не готово законодавство. За його прогнозами, бізнес може почати використовувати криптовалюту для розрахунку не раніше, аніж через 10 років.

«Для нас це сіра сфера, крупний бізнес не хоче пов’язувати себе із цим, поки не буде законодавства. Ми не будемо перші в цьому», — прокоментував Рубан.

Сапарбаєв додав, що АТБ у цьому питанні є досить консервативним. На думку посадовця, криптовалюта створена для інвестицій, а не для розрахунків.

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Водночас Лапко заявив, що Rozetka розглядала інтеграції крипторозрахунків раніше, однак перед компанією постали дві проблеми: підвищена вартість і законодавство.

«Пік був наприкінці 22 року. Всі приходили і просили „прикрутити“. Але тут дві проблеми: узаконити та вартість. Виходить, що дорожче. Поки що це не для ритейлу», — наголосив представник Rozetka.

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