Чи зміняться тарифи для українців з 1 грудня: світло, вода та газ — Finance.ua

Чи зміняться тарифи для українців з 1 грудня: світло, вода та газ Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Чи зміняться тарифи для українців з 1 грудня: світло, вода та газ

Українцям розповіли, чи буде підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 грудня. Про це повідомляє видання « На пенсії ».

В уряді вже давно говорять про перегляд тарифів. І головна причина — рекомендації наших міжнародних партнерів провести лібералізацію тарифів, тобто наблизити їх до ринкових цін.

Однак в грудні 2023 року тарифи не підвищуватимуться, а це означає, що ми платитимемо за тими самими розцінками, що й у листопаді.

Тариф на електроенергію

З 1 червня українці почали платити за світло за новим тарифом — 2,64 грн за кіловат. Цей тариф застосовується для всіх побутових споживачів, незалежно від кількості споживаної електроенергії. Нагадаємо, раніше громадяни, які споживали менше 250 кіловат, платили 1,44 грн, а ті, хто використовував понад 250 кіловат — 1, 68 грн. Тепер тариф фіксований для всіх.

Єдина можливість заощадити — встановити двозонний або тризонний лічильник. Хоча фахівці саме двозонні вважають більш вигідним для пересічних громадян. З 23.00 до 07.00 можна платити за світло наполовину менше — 1,32 грн замість 2,64. В решту часу тариф не змінюється і становить 2,64 грн.

Тарифи на газ та тепло

У грудні 2023 року ціни на газ для споживачів залишаться незмінними.

Компанія «Нафтогаз України», яка постачає газ для 98% домогосподарств, встановила тариф на газ з 1 травня 2023 року. Вартість газу за фіксованим тарифом становить 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна для населення залишиться незмінною принаймні до 30 квітня 2024 року.

Крім того, ціна на газ для виробників тепла, які забезпечують населення, а також бюджетні установи залишається на рівні 7420 гривень та 16 390 гривень відповідно, за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ.

Тарифи на водопостачання та водовідведення

Залишаються незмінними й тарифи на воду. Але якщо за світло ми платимо за однаковим тарифом для всіх, то із водою ситуація інша. У кожному регіоні тарифи є різними.

Наприклад, найбільше за водовідведення та водопостачання платять у Запоріжжі, де ціна за кубометр води становить 25 гривень, а за водовідведення — 40,51 гривень за кубометр. Усього це становить 65,55 гривень за кубометр. А ось мешканці Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької та інших областей платять менше 30 гривень за кубічний метр води.

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