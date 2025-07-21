День фінансів: плата за в’їзд до ЄС, критерії трудових відносин, прогноз курсу на тиждень — Finance.ua

День фінансів: плата за в’їзд до ЄС, критерії трудових відносин, прогноз курсу на тиждень Сьогодні 17:37

У понеділок, 21 липня, стало відомо про таке:

Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі.

Дозвіл на подорож ETIAS є вимогою для в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС, які не мають візового режиму та подорожують до ЄС. ETIAS є частиною нової ІТ-архітектури ЄС, метою якої є посилення безпеки в Союзі, одночасно спрощуючи подорожі громадян країн, що не входять до ЄС. З новими технічними функціями, інтегрованими в систему, плату буде скориговано до 20 євро за заявку, дійсну протягом трьох років.

Чіткі критерії трудових відносин.

В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Про нове — у новому законопроєкті.

Прогноз курсу на тиждень.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями

що прогнозують банкіри, аналітики та населення.

🎥У новому відео ми відповідаємо на питання — чому українці припинили купувати валюту?

Україна спрямовує третину ВВП на безпеку.

Україна у 2025 році спрямує на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн гривень — це 31,1% прогнозованого ВВП. Це найвищий показник у світі.

Річний мораторій на перевірки бізнесу.

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомила новопризначена прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Експериментальний проєкт відновлення житла.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про старт експериментального проєкту «Проектуй і будуй», який має прискорити відновлення критичної інфраструктури — житла, лікарень, шкіл та інших об’єктів.

Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів.

Угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».

⛵До речі, Finance.ua підготував огляд туристичних податків у найпопулярніших європейських напрямках. Про це читайте у новій статті:

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Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих.

Загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих — частка бізнесів, відкритих після 2022 року. Попри те, що 45% компаній були створені вже під час війни, на них припадає лише менше ніж 8% загального капіталу.

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