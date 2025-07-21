День фінансів: плата за в’їзд до ЄС, критерії трудових відносин, прогноз курсу на тиждень — Finance.ua

День фінансів: плата за в’їзд до ЄС, критерії трудових відносин, прогноз курсу на тиждень
У понеділок, 21 липня, стало відомо про таке:
Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі.
Дозвіл на подорож ETIAS є вимогою для в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС, які не мають візового режиму та подорожують до ЄС. ETIAS є частиною нової ІТ-архітектури ЄС, метою якої є посилення безпеки в Союзі, одночасно спрощуючи подорожі громадян країн, що не входять до ЄС. З новими технічними функціями, інтегрованими в систему, плату буде скориговано до 20 євро за заявку, дійсну протягом трьох років.
Чіткі критерії трудових відносин.
В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Про нове — у новому законопроєкті.
Прогноз курсу на тиждень.
Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що валютний ринок протягом тижня поводився в межах чітко окресленого діапазону, без вираженого тренду, хоча з помітними сесійними коливаннями.
- що прогнозують банкіри, аналітики та населення.
🎥У новому відео ми відповідаємо на питання — чому українці припинили купувати валюту?
Україна спрямовує третину ВВП на безпеку.
Україна у 2025 році спрямує на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн гривень — це 31,1% прогнозованого ВВП. Це найвищий показник у світі.
Річний мораторій на перевірки бізнесу.
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомила новопризначена прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Експериментальний проєкт відновлення житла.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про старт експериментального проєкту «Проектуй і будуй», який має прискорити відновлення критичної інфраструктури — житла, лікарень, шкіл та інших об’єктів.
Wizz Air запускає одразу 11 нових маршрутів.
Угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».
⛵До речі, Finance.ua підготував огляд туристичних податків у найпопулярніших європейських напрямках. Про це читайте у новій статті:
🏄♀️Туристичні податки в країнах Європи: що треба знати мандрівникам 2025 року
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Українці відкрили бізнесів у Польщі на 7 млрд злотих.
Загальний капітал українських компаній у польському реєстрі становить понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих — частка бізнесів, відкритих після 2022 року. Попри те, що 45% компаній були створені вже під час війни, на них припадає лише менше ніж 8% загального капіталу.
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