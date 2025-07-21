Україна спрямовує третину ВВП на безпеку — це найвищий показник у світі Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Україна спрямовує третину ВВП на безпеку — це найвищий показник у світі

Україна у 2025 році спрямує на сектор національної безпеки й оборони 2,6 трлн гривень — це 31,1% прогнозованого ВВП. Це найвищий показник у світі.

Про це йдеться у повідомленні голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласи.

«Після змін до Бюджету-2025, якими ми додаємо 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор складе 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік», — написала чиновниця.

Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI).

Підласа зазнчає, що можна сперечатись про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий, ніж України, але навіть в абсолютних показниках в минулому році Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.

За її словами, Україна також витрачає надзвичайно велику частку свого бюджету на потреби оборони — 62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025 року. А після внесених змін буде 59% видатків загального фонду і 66% всіх видатків.

«Нагадаю, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно — через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору. Питання в тому, наскільки це обмеження виправдано, коли бюджет війни рф $140−150 млрд (за різними оцінками). Це майже в 2,5 рази більше ніж бюджет оборони України», — підсумувала Підласа.

Також зазначимо, що у першому кварталі 2025 року номінальний валовий внутрішній продукт України досяг ₴1,9 трлн. За даними Державної служби статистики, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальний ВВП збільшився лише на 0,9%.

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