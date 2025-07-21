Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в новому законопроєкті про працю — Finance.ua

Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в новому законопроєкті про працю Сьогодні 16:06 — Казна та Політика

Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в новому законопроєкті про працю

В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.

Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Водночас численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні.

Таким чином, суб’єкти підприємницької діяльності, які з певних міркувань співпрацюють з фізичними особами на підставі цивільноправових договорів, завжди перебувають в зоні ризику проведення заходів державного контролю.

Про це повідомляється в проєкті закону № 13507 «Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення ознак наявності трудових відносин».

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Як пишуть в законопроєкті, саме тому важливо, щоб чіткі критерії трудових відносин були закріплені законодавчо, перекваліфікація зазначених відносин здійснювалась виключно в судовому порядку, а суд був єдиним органом, уповноваженим визнавати відносини трудовими.

Що пропонують

законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;

встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;

закріплення положення про те, що дія Кодексу та законодавства про працю поширюється на відносини між власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим ним органом чи фізичною особою) та фізичною особою — підприємцем, а також гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, якщо роботи/послуги не визнані судом такими, що виконані у межах трудових відносин.

Мета проєкту

Як пишуть депутати, реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на ринкове середовище та ринок праці:

Суб’єкти господарювання — роботодавці отримають змогу більш ефективно здійснювати кадрову політику та мінімізувати бюрократичні перешкоди пов’язані з організацією трудових відносин, мінімізувати ризики штрафних санкцій;

реалізація проекту акта забезпечить ефективне правове регулювання трудових правовідносин.

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Зазначається, що в міжнародній практиці чітко розділяються дві категорії працівників: особи, які працюють за трудовим договором, та самозайняті особи, які працюють за цивільно-правовими/господарськими договорами.

Як в інших країнах

Наприклад, в Німеччині в Німецькому цивільному уложенні ознаки містяться практично у самому визначенні трудового договору. Всі ці елементи визначення приймаються до уваги для кваліфікації договору.

У Великій Британії існує 3 категорії зайнятого населення, та є різниця між самозайнятими особами, workers (якими, наприклад, є водії Uber), і employees. Саме останні користуються повним спектром гарантій, які знайомі українському трудовому праву (заборона незаконного звільнення, вихідна допомога, попередження про звільнення, мінімальна заробітна плата, відпустки, перерви).

Окремі категорії «залежних самозайнятих осіб» виділяються у Іспанії, Німеччині, деяких провінціях Канади.

3 мільйони українців можна повернути на ринок праці. Велика кількість людей, яка зараз отримує соціальні виплати вказує на проблеми на ринку праці. Раніше писали про те , що понадможна повернути на ринок праці. Велика кількість людей, яка зараз отримує соціальні виплати вказує на проблеми на ринку праці.

До 3−3,5 мільйона українців, зокрема людей з інвалідністю, переселенців, жінок, які доглядають за рідними, і людей 55+ можна залучити до роботи.

Для цього необхідно створити систему, яка допоможе людині не втрачати зв’язок з економічним життям і не залишитися наодинці з проблемами. Головна мета — не списувати людину з життя, а підтримати її повернення до повноцінної діяльності. Про це під час презентації Стратегії розвитку економічної спроможності населення України сказала Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики України.

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