Уряд запускає експериментальний проєкт відновлення житла — Finance.ua

Уряд запускає експериментальний проєкт відновлення житла Сьогодні 11:04

Уряд запускає експериментальний проєкт відновлення житла

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про старт експериментального проєкту «Проектуй і будуй», який має прискорити відновлення критичної інфраструктури — житла, лікарень, шкіл та інших об’єктів.

Про це новопризначена очільниця уряду повідомила у Facebook.

Що передбачає проєкт

Йдеться про впровадження сучасного підходу до будівництва за моделлю Design-build, яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу.

Головна зміна — замість окремих тендерів на проєктування і будівництво, держава укладатиме договори нареалізацію об’єкта «під ключ».

Відповідальність за весь цикл — від розробки проєктної документації до завершення будівельних робіт — нестиме один підрядник.

Свириденко наголосила, що новий підхід має забезпечити більшу ефективність та оперативність у реалізації відновлювальних ініціатив.

Проєкт розрахований на два роки. Його реалізація перебуватиме під контролем віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, його команди та Агентства відновлення.

$170 мільярдів, збільшившись на $12,6 млрд з початку року, Нагадаємо, за оцінкою прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок російського вторгнення, станом на листопад 2024 року загальна сума втрат сягнулазбільшившись на $12,6 млрд з початку року, йдеться в новому дослідженні KSE.

Найбільших втрат зазнав житловий сектор — $60 млрд. За даними дослідження, було пошкоджено або зруйновано 236 тисяч житлових будівель, включаючи 209 тисяч приватних будинків та 27 тисяч багатоквартирних будинків. Найбільше постраждали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.

Також варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Завдяки ньому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні. Зокрема, планується запуск нових інструментів, які дозволять отримати житло:

запуск фінансово-кредитних програм;

перезапуск інструменту житлово- будівельних кооперативів;

державно-приватне партнерство — через створення так званих операторів доступного житла.

Натомість для тих, у кого недостатньо доходів, щоб придбати житло, передбачено два нові формати тимчасового житла: соціальна оренда та оренда з правом викупу.

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