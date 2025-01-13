День фінансів: «підйомні» для військових, нестача 500 тисяч працівників, 700 тис. боргів українців — Finance.ua

День фінансів: «підйомні» для військових, нестача 500 тисяч працівників, 700 тис. боргів українців
У понеділок, 13 січня, Finance.ua проаналізував динаміку зміни ставок за депозитами в 2024 році. Про це йдеться в новій статті:
Як змінювалися ставки за депозитами у 2024 році, та чи чекати на «диво» у 2025?
«Підйомні» для військових. Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, не мають права на отримання підйомної допомоги, а набудуть таке право тільки у разі укладення ними контракту про проходження військової служби у ЗСУ та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший.
«Пентагон державних реєстрів». У Міністерстві юстиції планують імплементувати такий механізм захисту даних, який стане своєрідним «Пентагоном державних реєстрів». Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.
Долар стабілізується? На готівковому ринку Україні курс долара на початку січня сягнув 43 гривень. Експерт каже, що за такий короткий період стрибок показників є досить сильним, але упродовж 13−19 січня курс, найімовірніше, стабілізується.
Зарплати українських розробників. Зарплати розробників продовжують знижуватися: медіанна зарплата за пів року знизилась на 6%. Падіння відбувається у фахівців усіх тайтлів, проте зарплати розробників з досвідом від 10 років стабільні.
Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників. Брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат, що в контексті зростання ВВП викликає питання в економістів. Таку думку озвучив президент Конфедерації роботодавців Михайло Мірошниченко.
Мобілізація безробітних. В уряді зазначали, що основною метою мобілізації є залучення осіб без офіційного працевлаштування. Проте в Сухопутних силах уточнюють, що призивають не тільки безробітних, а й проводять оповіщення на підприємствах. Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів.
Понад 700 тис. боргів. Понад 360 тисяч нових боргів накопичили українці з травня 2024 року, за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом за 2024 рік ЄРБ поповнився на 712 453 записів. У топі — штрафи за порушення ПДР. Загалом наразі в Реєстрі боржників майже 9 млн записів.
5 мільярдів на виплату «тисячі Зеленського». Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Гуманітарна допомога на суму 148 млн євро. Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро. Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова (Eva Hrncirova).
Податкова соціальна пільга. Це сума, на яку працівник як платник ПДФО має право зменшити свій загальномісячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати (премії, компенсації, винагороди тощо) від одного роботодавця. Іншими словами, це сума, з якої ви не сплачуєте податки.
Фінансування «інвестнянь». Міністерство економіки 2025 року має намір збільшити фінансування проєктів інвестиційних нянь і надати його десяткові нових проєктів, вважає заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
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