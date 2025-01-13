День фінансів: «підйомні» для військових, нестача 500 тисяч працівників, 700 тис. боргів українців — Finance.ua

День фінансів: «підйомні» для військових, нестача 500 тисяч працівників, 700 тис. боргів українців Сьогодні 17:31

У понеділок, 13 січня, Finance.ua проаналізував динаміку зміни ставок за депозитами в 2024 році. Про це йдеться в новій статті:

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