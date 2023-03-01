День фінансів: підвищені пенсії, спрощена реєстрація в Приват24, ультракороткі депозити — Finance.ua
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День фінансів: підвищені пенсії, спрощена реєстрація в Приват24, ультракороткі депозити

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🌹 Перший день весни. Весна завжди асоціюється із першими теплими днями та, звісно ж, квітами. Finance.ua дізнався, скільки коштуватиме букет красивих квітів, якщо захочеться потішити близьких або самих себе.
Що зміниться з 1 березня. На українців очікують чимало змін. Головним нововведенням в Україні є індексація пенсій, яка охопить практично всі категорії громадян. Крім того, нововведення чекають на військовослужбовців та українських біженців у Польщі.
  • Міністр соцполітики Оксана Жолнович детально розповіла, кому і на скільки підвищать пенсії.
Спрощена реєстрація в Приват24. ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть підтягнути свої персональні документи з додатку «Дія».
До речі, ми випустили оновлений огляд карток з кешбеком:

Комбінація карток для максимального кешбеку в березні 💳

Нова послуга Укрпошти. Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу. Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, не потрібно.
Учетверо менше іпотек. Станом на кінець 2022 року понад 2,4 мільйона українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі. Попри це, іпотечне кредитування все ще залишається недоступним. Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років.
Виплати вкладникам Форвард Банку. Сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату коштів вкладникам АТ «Банк Форвард». Нагадаємо, 7 лютого 2023 року Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк до категорії неплатоспроможних.
Відмітимо, що через нові правила НБУ банки почали пропонувати клієнтам т. зв. «ультракороткі» вклади з терміном дії 7, 14 та 29 днів. Це хороша можливість за короткий термін отримати високу прибутковість. Finance.ua уважно вивчив пропозиції банків і вибрав найцікавіші:

Ультракороткі депозити: що пропонують банки 💰

Подорожі до ЄС. ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS). Систему мали запустити в листопаді, проте Генеральний директорат з міграції та внутрішніх справ Єврокомісії переніс цю дату на 2024 рік.
Ринок нових легковиків. За даними Укравтопрому, у лютому в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто. У порівнянні з лютим 2022 р. ринок нових легковиків зменшився майже удвічі.
Хороша новина для автомобілістів. З 1 по 31 березня 2023 року Finance.ua запускає безпрограшну акцію з гарантованим подарунком! Беріть участь у акції, підписуйтесь на TG канал «Експерти зі страхування» та вигравайте 1000 грн на пальне або інші подарунки. Деталі тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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