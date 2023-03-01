День фінансів: підвищені пенсії, спрощена реєстрація в Приват24, ультракороткі депозити — Finance.ua

День фінансів: підвищені пенсії, спрощена реєстрація в Приват24, ультракороткі депозити Сьогодні 17:50

Перший день весни. Весна завжди асоціюється із першими теплими днями та, звісно ж, квітами. Finance.ua дізнався, скільки коштуватиме букет красивих квітів, якщо захочеться потішити близьких або самих себе.

Що зміниться з 1 березня. На українців очікують чимало змін. На українців очікують чимало змін. Головним нововведенням в Україні є індексація пенсій, яка охопить практично всі категорії громадян. Крім того, нововведення чекають на військовослужбовців та українських біженців у Польщі.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович детально розповіла, кому і на скільки підвищать пенсії.

Спрощена реєстрація в Приват24. ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Тепер після встановлення мобільного Приват24 ПриватБанк вніс зміни до процесу ідентифікації нових клієнтів. Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть підтягнути свої персональні документи з додатку «Дія».

На порталі Дія можна отримати витяг про місце проживання дитини. Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації.

До речі, ми випустили оновлений огляд карток з кешбеком:

Нова послуга Укрпошти. Укрпошта вводить Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу. Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, не потрібно.

Учетверо менше іпотек. Станом на кінець 2022 року понад 2,4 мільйона українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі. Попри це, іпотечне кредитування все ще залишається недоступним. Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів Станом на кінець 2022 року понад 2,4 мільйона українців мешкали в зруйнованому або суттєво пошкодженому житлі. Попри це, іпотечне кредитування все ще залишається недоступним. Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у 3 рази менше за показник останніх років.

Виплати вкладникам Форвард Банку. Сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав Сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату коштів вкладникам АТ «Банк Форвард» . Нагадаємо, 7 лютого 2023 року Правління НБУ ухвалило рішення віднести банк до категорії неплатоспроможних.

Відмітимо, що через нові правила НБУ банки почали пропонувати клієнтам т. зв. «ультракороткі» вклади з терміном дії 7, 14 та 29 днів. Це хороша можливість за короткий термін отримати високу прибутковість. Finance.ua уважно вивчив пропозиції банків і вибрав найцікавіші:

Подорожі до ЄС. ЄС відклав до 2024 року ЄС відклав до 2024 року обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS). Систему мали запустити в листопаді, проте Генеральний директорат з міграції та внутрішніх справ Єврокомісії переніс цю дату на 2024 рік.

Ринок нових легковиків. За даними Укравтопрому, у лютому в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. За даними Укравтопрому, у лютому в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто . У порівнянні з лютим 2022 р. ринок нових легковиків зменшився майже удвічі.

Хороша новина для автомобілістів. З 1 по 31 березня 2023 року Finance.ua запускає безпрограшну акцію з гарантованим подарунком! Беріть участь у акції, підписуйтесь на TG канал «Експерти зі страхування» та вигравайте 1000 грн на пальне або інші подарунки. Деталі тут.

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