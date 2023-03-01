В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео) — Finance.ua
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В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео)

Особисті фінанси
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З 1 березня в Україні зростуть пенсійні виплати від 100 до 1500 гривень. За даними Мінсоцполітики, під індексацію потраплять 10,5 млн українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини.
Вперше виплату підвищать й тим громадянам, які отримують мінімальну соціальну виплату (2093 грн).
Міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі «Сніданку з 1+1» розповіла, кому і на скільки підвищать пенсії.
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Індексація вперше зачепить тих, хто отримує мінімальну пенсію, 2093 грн. Їхні виплати збільшаться на 19,7% від суми, яка виплачувалася станом на 1 березня 2022 року. Це стосуватиметься приблизно 4 млн українців, каже міністр.
«У нас є близько 4,5 млн пенсіонерів, у яких пенсія, коли її розраховували, була дуже маленькою. Вона навіть менша, ніж гарантії, що пенсія за жодних обставин не може бути нижчою за прожитковий мінімум... Ми їм проіндексуємо їхню виплату. Не пенсію, а виплату... Для таких людей ми взяли їхню фактичну виплату станом на минулий березень і проіндексували її на 19,7%», — розповіла Жолнович.
При цьому, уточнила представниця Кабміну, індексація не поширюється на тих громадян, у яких вже пенсія понад 20 тис. грн.
За матеріалами:
УНІАН
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