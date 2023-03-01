Розіграш для автомобілістів. Бери участь у акції та вигравай 1000 грн на пальне — Finance.ua
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Розіграш для автомобілістів. Бери участь у акції та вигравай 1000 грн на пальне

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Розіграш для автомобілістів. Бери участь у акції та вигравай 1000 грн на пальне
Розіграш для автомобілістів. Бери участь у акції та вигравай 1000 грн на пальне
Бери участь у акції, підписуйся на TG канал «Експерти зі страхування» та вигравай 1000 грн на пальне або інші подарунки.
З 1 по 31 березня 2023 року Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком!

Беріть участь та вигравайте один із призів:

⛽️ 5 сертифікатів на пальне на АЗС WOG номіналом 1000 гривень;
💧 20 парфюмів в авто ﻿від Sisters Aroma;
🚘 30 сертифікатів на каско номіналом 1000 гривень;
🔥 Гарантований подарунок кожному учаснику — знижка 10% на Автоцивілку за унікальним промокодом.

Умови супер прості:

👉🏻 бути підписаним на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;
👉🏻 заповнити форму за посиланням.
❗️ Переможці будуть відомі 04.04 та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.

Виграти 1000 грн на пальне або інші подарунки

За матеріалами:
Finance.ua
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