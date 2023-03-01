Вкладникам Форвард Банку розпочинають виплату коштів — Finance.ua

Вкладникам Форвард Банку розпочинають виплату коштів Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

Вкладникам Форвард Банку розпочинають виплату коштів

З 1 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату коштів вкладникам АТ «Банк Форвард».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«З 1 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату коштів вкладникам АТ „Банк Форвард“: за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)», — йдеться в повідомленні.

Кошти за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 7 лютого 2023 року.

Як і де отримати кошти

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду , що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: ПриватБанк , Укргазбанк, банк «Південний» та ПУМБ.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Відшкодування на підставі довіреності

Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником вкладника паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності).

Отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду:

підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;

засвідчену особистим підписом спадкоємця вкладника копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника, — з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію спадкоємця вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини;

нотаріально засвідчену копію довіреності — у разі звернення до Фонду представника спадкоємця вкладника.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ «Банк Форвард» до категорії неплатоспроможних.

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