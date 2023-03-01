Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії» — Finance.ua

Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії» Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Витяг про місце проживання — одна з найпопулярніших довідок, яка необхідна під час запису дитини до садочка чи школи.

Раніше, щоб отримати цю «довідку про прописку», потрібно було йти до ЦНАПу чи органу реєстрації.

Про це пише Державна міграційна служба.

Тепер завдяки співпраці Мінцифри, МВС та ДМС України, її можна оформити за 1 хвилину на порталі Дія.

Для цього необхідно

авторизуватися на порталі Дія;

у розділі «Послуги» вибрати «Довідки та витяги»;

обрати послугу «Витяг про місце проживання»;

вибрати, що хочете отримати витяг для вашої дитини;

вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Зауважимо, що витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявна у Реєстрі територіальної громади.

Звертаємо увагу, що кожен електронний витяг містить унікальний QR-код, відсканувавши який працівник держустанови зможе переконатися у дійсності документа та перевірити інформацію у реєстрах.

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